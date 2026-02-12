Deviza
Imperial Holding Group
családi ház
Otthon Start Program
CSOK Plus
építkezés

Mennyibe kerül ma építkezni? – 100 millió? 120? 85?

Ha ma valaki kimondja azt a szót, hogy „építkezés”, a levegőben azonnal megjelenik egy szám. Általában nagy. És általában rosszul értelmezett. Kezdjük a tiszta beszéddel.
2026.02.12, 15:24
Frissítve: 2026.02.12, 15:39
Fotó: www.imperialholding.hu

Mennyibe kerül ma egy családi ház?

Az Imperial Holding generálkivitelező mérnöke válaszol – nem tankönyvből, hanem valós, piaci tapasztalatok alapján.

2026-ban egy kulcsrakész családi ház reális költsége:

650 000–780 000 forint négyzetméterenként

Itt meg tudod nézni, konkrét kalkulációval, hogy mennyibe kerülne a Te álomházad:

www.imperialholding.hu/konfigurator

A különbség oka:

  • műszaki tartalom
  • építési technológia 
  • energetikai besorolás, szigetelés
  • gépészet – akár négyszeres különbséggel 
  • alapozás, telek adottságai
  • és az a bizonyos „apróság”: ki építi

Az Imperial Holding tapasztalata szerint az építkezés akkor igazán drága, ha:

  • menet közben derülnek ki dolgok,
  • nincs fix műszaki tartalom,
  • a költségek „csúszkálnak”.

Ezért mi előre árazzuk be a kockázatot, nem utólag magyarázzuk meg a dolgokat.

Fix ár. 

Fix minőség.

Fix határidő. 

Ez az Imperial Holding.

Fotó: www.imperialholding.hu

Egy olyan kivitelezés, ahol nincs előre rögzített, fix ár, a gyakorlatban 10-ből 9-szer legalább 23–29 százalékkal elcsúszik. Ezt mutatják a statisztikák. 

Ennyire fontos a fix ár, hogy a 75 millióból ne legyen a végére 100 – és a megrendelő a veséjét is eladja, hogy ki tudja fizetni. 

És az állami támogatások?

Igen, még mindig léteznek – és számítanak:

  • CSOK Plusz
  • Otthon Start program
  • egyéb kedvezményes hitelek
  • áfa-visszatérítés bizonyos esetekben
  • energetikai ösztönzők

Egy jól strukturált rendszerben ezek több tízmillió forintot jelentenek. Megtakarításban! 

De ha a kivitelező nincs tisztában a lehetőségekkel, nincs saját hitelügyintézője, ezeknek egy részét az ügyfél elveszítheti – és észre sem veszi. 

Miért éri meg építkezni vásárlás helyett?

Mert:

  • nem kompromisszumos alaprajzot kapsz,
  • nem fizeted meg más hibáit,
  • energetikailag 30 évre tervezel,
  • és az érték nem kezd el csökkenni el a beköltözés napján,
  • a kifizetett pénznél azonnal 25–30 százalékkal többet ér a házad, és olyan, amilyet Te szerettél volna. 
Fotó: www.imperialholding.hu

Röviden: amit megépítesz, az a Tiéd – nincs tele a múltból örökölt problémákkal.

Az építkezés ma nem vakrepülés.

Hanem menedzselt projekt. Üzemi gyártás, precíz folyamat, bizonytalanságok nélkül. 

Ha jól csinálják, nagyon megéri. 

