Mennyibe kerül ma építkezni? – 100 millió? 120? 85?

Mennyibe kerül ma egy családi ház?

Az Imperial Holding generálkivitelező mérnöke válaszol – nem tankönyvből, hanem valós, piaci tapasztalatok alapján.

2026-ban egy kulcsrakész családi ház reális költsége:

650 000–780 000 forint négyzetméterenként

A különbség oka:

műszaki tartalom

építési technológia

energetikai besorolás, szigetelés

gépészet – akár négyszeres különbséggel

akár négyszeres különbséggel alapozás, telek adottságai

és az a bizonyos „apróság”: ki építi

Az Imperial Holding tapasztalata szerint az építkezés akkor igazán drága, ha:

menet közben derülnek ki dolgok,

nincs fix műszaki tartalom,

a költségek „csúszkálnak”.

Ezért mi előre árazzuk be a kockázatot, nem utólag magyarázzuk meg a dolgokat.

Fix ár.

Fix minőség.

Fix határidő.

Ez az Imperial Holding.

Fotó: www.imperialholding.hu

Egy olyan kivitelezés, ahol nincs előre rögzített, fix ár, a gyakorlatban 10-ből 9-szer legalább 23–29 százalékkal elcsúszik. Ezt mutatják a statisztikák.

Ennyire fontos a fix ár, hogy a 75 millióból ne legyen a végére 100 – és a megrendelő a veséjét is eladja, hogy ki tudja fizetni.

És az állami támogatások?

Igen, még mindig léteznek – és számítanak:

CSOK Plusz

Otthon Start program

egyéb kedvezményes hitelek

áfa-visszatérítés bizonyos esetekben

energetikai ösztönzők

Egy jól strukturált rendszerben ezek több tízmillió forintot jelentenek. Megtakarításban!

De ha a kivitelező nincs tisztában a lehetőségekkel, nincs saját hitelügyintézője, ezeknek egy részét az ügyfél elveszítheti – és észre sem veszi.

Miért éri meg építkezni vásárlás helyett?

Mert:

nem kompromisszumos alaprajzot kapsz,

nem fizeted meg más hibáit,

energetikailag 30 évre tervezel,

és az érték nem kezd el csökkenni el a beköltözés napján,

a kifizetett pénznél azonnal 25–30 százalékkal többet ér a házad, és olyan, amilyet Te szerettél volna.

Fotó: www.imperialholding.hu

Röviden: amit megépítesz, az a Tiéd – nincs tele a múltból örökölt problémákkal.

Az építkezés ma nem vakrepülés.

Hanem menedzselt projekt. Üzemi gyártás, precíz folyamat, bizonytalanságok nélkül.

Ha jól csinálják, nagyon megéri.