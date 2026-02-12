Mennyibe kerül ma építkezni? – 100 millió? 120? 85?
Mennyibe kerül ma egy családi ház?
Az Imperial Holding generálkivitelező mérnöke válaszol – nem tankönyvből, hanem valós, piaci tapasztalatok alapján.
2026-ban egy kulcsrakész családi ház reális költsége:
650 000–780 000 forint négyzetméterenként
Itt meg tudod nézni, konkrét kalkulációval, hogy mennyibe kerülne a Te álomházad:
www.imperialholding.hu/konfigurator
A különbség oka:
- műszaki tartalom
- építési technológia
- energetikai besorolás, szigetelés
- gépészet – akár négyszeres különbséggel
- alapozás, telek adottságai
- és az a bizonyos „apróság”: ki építi
Az Imperial Holding tapasztalata szerint az építkezés akkor igazán drága, ha:
- menet közben derülnek ki dolgok,
- nincs fix műszaki tartalom,
- a költségek „csúszkálnak”.
Ezért mi előre árazzuk be a kockázatot, nem utólag magyarázzuk meg a dolgokat.
Fix ár.
Fix minőség.
Fix határidő.
Ez az Imperial Holding.
Egy olyan kivitelezés, ahol nincs előre rögzített, fix ár, a gyakorlatban 10-ből 9-szer legalább 23–29 százalékkal elcsúszik. Ezt mutatják a statisztikák.
Ennyire fontos a fix ár, hogy a 75 millióból ne legyen a végére 100 – és a megrendelő a veséjét is eladja, hogy ki tudja fizetni.
És az állami támogatások?
Igen, még mindig léteznek – és számítanak:
- CSOK Plusz
- Otthon Start program
- egyéb kedvezményes hitelek
- áfa-visszatérítés bizonyos esetekben
- energetikai ösztönzők
Egy jól strukturált rendszerben ezek több tízmillió forintot jelentenek. Megtakarításban!
De ha a kivitelező nincs tisztában a lehetőségekkel, nincs saját hitelügyintézője, ezeknek egy részét az ügyfél elveszítheti – és észre sem veszi.
Miért éri meg építkezni vásárlás helyett?
Mert:
- nem kompromisszumos alaprajzot kapsz,
- nem fizeted meg más hibáit,
- energetikailag 30 évre tervezel,
- és az érték nem kezd el csökkenni el a beköltözés napján,
- a kifizetett pénznél azonnal 25–30 százalékkal többet ér a házad, és olyan, amilyet Te szerettél volna.
Röviden: amit megépítesz, az a Tiéd – nincs tele a múltból örökölt problémákkal.
Az építkezés ma nem vakrepülés.
Hanem menedzselt projekt. Üzemi gyártás, precíz folyamat, bizonytalanságok nélkül.
Ha jól csinálják, nagyon megéri.