Vészjelzés érkezett, elfogy a gáz: ázsiai nagyhatalom menti meg Európát, már úton a segítség – annak adnak, aki a legnagyobb bajban van
Európa felé tart egy cseppfolyósított gázt (LNG) szállító hajó Kína egyik kikötőjéből. Négy év után először fordul elő, hogy a világ legnagyobb importőre LNG-t ad tovább Európának, ahol kezd nagyon súlyosság válni a helyzet, gyors ütemben ürülnek a tárolók.
A Seapeak Glasgow tankert a Bloomberg tudósítása szerint január végén töltötték fel a Csöcsiang tartománybeli Ningpo kikötőjében, ahonnan Szingapúr felé vette az irányt, de a deklarált úti célja Európa, amit a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég is megerősített.
Az kérdés, hogy eredetileg pontosan honnan származik a hajó rakománya, mert Kína legnagyobb LNG-beszállítója
- Ausztrália,
- Katar,
- Malajzia,
- Oroszország
- és az Egyesült Államok.
Tele vannak viszont a tárolói, mert 2025-ben az utolsó két hónapot kivéve viszonylag gyenge volt az LNG iránti kereslet, így bőven van mit piacra dobni.
Ürülnek az európai gáztárolók
Európának pedig szüksége van a gázra, mert vészesen ürülnek a tárolók – emlékeztetett az Oil Price című szakportál. A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint
uniós szinten a tárolók feltöltöttsége február 10-én 35,62 százalék volt.
Franciaországban és Németországban a kapacitás még alacsonyabb, mindössze 26, illetve 25,6 százalék volt.
Németországban ráadásul kettőt be is zárnak, mert a működtetésük a fenntartó szerint már nem nyereséges.
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint az alacsony tárolói kapacitás, az orosz gáz kivezetése és Ukrajna ellátása miatt megemelkedő kereslet miatt az Európai Unió az idén rekordmennyiségű LNG-t importál majd.
Az Egyesült Államokból és Oroszországból származik az uniós LNG-import több mint 80 százaléka; az amerikaiak részesedése 55, az oroszoké 25 százalék – ez utóbbit kell majd pótolni jövőre, amikor életbe lép a teljes tilalom.
Januárban mindenesetre több mint 10 százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a teljes mennyiség immár kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.
Kína bőven rendelkezik tartalékokkal
Az egyébként még nem biztos, hogy a Seapeak Glasgow valóban Európában rakja-e ki az LNG-t, mert a Bloomberg szerint
gyakori, hogy a hajók menet közben irányt változtatnak, vagy a rakományt másnak adják el út közben.
Kína ugyan a világ legnagyobb LNG-importőre, a végső felhasználók egy része olcsóbb alternatívákat választ, így a télen Peking más ázsiai országoknak is adott el a felhalmozott tartalékokból.
Az elmúlt hónapban Ausztrália is küldött három szállítmányt Dél-Amerikába vagy Európába, ami azt jelzi, hogy az ázsiai kereslet továbbra is gyenge, és az LNG azokhoz a vevőkhöz fog áramlani, akik hajlandók többet fizetni érte.