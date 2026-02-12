Deviza
LNG
orosz gázfüggés
Kína

Vészjelzés érkezett, elfogy a gáz: ázsiai nagyhatalom menti meg Európát, már úton a segítség – annak adnak, aki a legnagyobb bajban van

LNG-t szállító tanker tart Európa felé. Kína nagy mennyiségben halmozott fel gázt, tud eladni belőle.
M. Cs.
2026.02.12., 14:35

Európa felé tart egy cseppfolyósított gázt (LNG) szállító hajó Kína egyik kikötőjéből. Négy év után először fordul elő, hogy a világ legnagyobb importőre LNG-t ad tovább Európának, ahol kezd nagyon súlyosság válni a helyzet, gyors ütemben ürülnek a tárolók.

Kína gáz
Kína kisegíti a gázért ácsingózó Európát / Fotó: NurPhoto via AFP

A Seapeak Glasgow tankert a Bloomberg tudósítása szerint január végén töltötték fel a Csöcsiang tartománybeli Ningpo kikötőjében, ahonnan Szingapúr felé vette az irányt, de a deklarált úti célja Európa, amit a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég is megerősített.

Az kérdés, hogy eredetileg pontosan honnan származik a hajó rakománya, mert Kína legnagyobb LNG-beszállítója 

  • Ausztrália, 
  • Katar, 
  • Malajzia, 
  • Oroszország 
  • és az Egyesült Államok.

Tele vannak viszont a tárolói, mert 2025-ben az utolsó két hónapot kivéve viszonylag gyenge volt az LNG iránti kereslet, így bőven van mit piacra dobni.

Ürülnek az európai gáztárolók

Európának pedig szüksége van a gázra, mert vészesen ürülnek a tárolók – emlékeztetett az Oil Price című szakportál. A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint 

uniós szinten a tárolók feltöltöttsége február 10-én 35,62 százalék volt.

Franciaországban és Németországban a kapacitás még alacsonyabb, mindössze 26, illetve 25,6 százalék volt.

Németországban ráadásul kettőt be is zárnak, mert a működtetésük a fenntartó szerint már nem nyereséges.

A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint az alacsony tárolói kapacitás, az orosz gáz kivezetése és Ukrajna ellátása miatt megemelkedő kereslet miatt az Európai Unió az idén rekordmennyiségű LNG-t importál majd.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens európai gázár
Az Egyesült Államok mellett Oroszország is ellátja egyelőre LNG-vel az EU-t / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokból és Oroszországból származik az uniós LNG-import több mint 80 százaléka; az amerikaiak részesedése 55, az oroszoké 25 százalék – ez utóbbit kell majd pótolni jövőre, amikor életbe lép a teljes tilalom.

Januárban mindenesetre több mint 10 százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a teljes mennyiség immár kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik.

Kína bőven rendelkezik tartalékokkal

Az egyébként még nem biztos, hogy a Seapeak Glasgow valóban Európában rakja-e ki az LNG-t, mert a Bloomberg szerint 

gyakori, hogy a hajók menet közben irányt változtatnak, vagy a rakományt másnak adják el út közben.

Kína ugyan a világ legnagyobb LNG-importőre, a végső felhasználók egy része olcsóbb alternatívákat választ, így a télen Peking más ázsiai országoknak is adott el a felhalmozott tartalékokból.

Az elmúlt hónapban Ausztrália is küldött három szállítmányt Dél-Amerikába vagy Európába, ami azt jelzi, hogy az ázsiai kereslet továbbra is gyenge, és az LNG azokhoz a vevőkhöz fog áramlani, akik hajlandók többet fizetni érte.

 

