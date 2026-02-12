Deviza
Gripeneket küld Svédország a NATO sarkvidéki missziójába, Grönland és Izland térségébe

Svédország JAS–39 Gripen vadászrepülőgépekkel csatlakozik a NATO új, Sarkvidéki Őrszem nevű missziójához, amely Grönland és Izland térségében erősíti a szövetség jelenlétét. A svéd kormány szerint a gripenek járőrözése az elrettentést és a régió stabilitását szolgálja.
VG/MTI
2026.02.12, 14:26
Frissítve: 2026.02.12, 14:39

Svédország Gripen vadászrepülőgépeket küld járőrözni Grönland és Izland térségébe a NATO Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) nevű programjának részeként – közölte csütörtökön a svéd kormány.

SWEDEN JAS 39 GRIPEN E
JAS–39 Gripen repülőgép / Fotó: TT News Agency via AFP

Ulf Kristersson miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott: 

A lépés fokozza az elrettentő erőt, védi a közös érdekeket, és hozzájárul a stabilitáshoz egy olyan térségben, amely kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti együttműködés számára.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán közölte, hogy Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban, valamint a szövetség északi-sarkvidéki képességeit.

A főtitkár szerdai bejelentése szerint az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, ezért a NATO térségbeli jelenlétének megerősítését célzó missziót indított el. A Sarkvidéki Őrszem nevű programot Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá – tette hozzá. A program emellett része annak a törekvésnek, hogy enyhítsék a szövetségben kialakult feszültségeket, amelyeket többek között Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései váltottak ki.

