Gripeneket küld Svédország a NATO sarkvidéki missziójába, Grönland és Izland térségébe
Svédország Gripen vadászrepülőgépeket küld járőrözni Grönland és Izland térségébe a NATO Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) nevű programjának részeként – közölte csütörtökön a svéd kormány.
Ulf Kristersson miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott:
A lépés fokozza az elrettentő erőt, védi a közös érdekeket, és hozzájárul a stabilitáshoz egy olyan térségben, amely kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti együttműködés számára.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán közölte, hogy Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban, valamint a szövetség északi-sarkvidéki képességeit.
A főtitkár szerdai bejelentése szerint az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, ezért a NATO térségbeli jelenlétének megerősítését célzó missziót indított el. A Sarkvidéki Őrszem nevű programot Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá – tette hozzá. A program emellett része annak a törekvésnek, hogy enyhítsék a szövetségben kialakult feszültségeket, amelyeket többek között Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései váltottak ki.
Bejelentették a svédek: jön a Gripen utódja, mérföldkőhöz ért az új csúcsvadászgép fejlesztése – Magyarország nagyon figyel
Már gőzerővel keresi a Gripenek utódját Svédország. A Saab csúcstechnológiás vadászgép kifejlesztésén dolgozik.