Zelenszkij követelőzik és ujjal mutogat: konkrét dátumot akar a békemegállapodásban, hogy mikor csatlakozik Ukrajna az EU-hoz

Január eleje óta számos orosz légicsapás olyan súlyosan károsította Ukrajna energiaellátását, hogy Kijevben, Harkivban és más városokban alig van áram vagy fűtés a heves fagy miatt — közölte a német Welt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hadserege Oroszország északi pontján is képes olajfinomítókra támadni, az EU mégis fontolgatja az ország felvételét az unióba /Fotó: Reuters

Amerika határozottsága sem volt garancia a harcok beszüntetésére

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol az ukrajnai harcok beszüntetésére, diplomáciai áttörés egyelőre nem látszik.

A délelőtt folyamán Ukrajna megtámadta az oroszországi katonai létesítményt és finomítót. Ukrajna megtámadott egy katonai létesítményt a Volgográdi régióban és egy finomítót az észak-oroszországi Komi köztársaságban – közölték a hatóságok. Andrej Bocsarov, Volgográd kormányzója közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán rakétatámadást hárított el.

Tűz ütött ki a védelmi minisztérium egyik létesítményének területén Kotluban falu közelében a lehulló törmelék miatt

– idézte Bocsarovot a regionális közigazgatás Telegram-csatornája.

A jelentések szerint a folyamatos detonációk miatt elrendelték a terület kiürítését. Sérülésről vagy a polgári infrastruktúrában keletkezett károkról eddig nem érkezett jelentés. A képeken és videókon több robbanás is látható. Az ukrán média arról számolt be, hogy a Volgográdi régióban rakétatüzérségi raktárakat találtak el.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a dél-ukrajnai Odesszában közel 300 ezer ember maradt áram- és vízellátás nélkül egy orosz támadást követően. Azt is jelentette, hogy a városban csaknem kétszáz épület fűtés nélkül van. A délkeleti Dnyipro városában szintén 10 ezer fogyasztó maradt fűtés nélkül.

Zelenszkij pontos dátumot követel az EU-csatlakozásra

Zelenszkij ukrán elnök követeli, hogy az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás tartalmazzon konkrét dátumot országa EU-csatlakozására. A közösségi médiában azt írta, fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen annak érdekében, hogy 2027-re felkészüljön az EU-tagságra. Hozzátette, hogy Ukrajna legalább a legfontosabb lépéseket meg fogja tenni.

Konkrét dátumot szeretnék

– jelentette ki, majd hozzátette: ha a megállapodás, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa aláír, nem tartalmaz konkrét dátumot, Oroszország mindent megtesz a csatlakozási folyamat megakadályozása érdekében. Oroszország ezt nem maga fogja megtenni, hanem bizonyos európai képviselőkön keresztül – írta Zelenszkij. Az EU biztonsági garanciát jelent országa számára. „Ezek konkrét részletek, konkrét dátummal.”