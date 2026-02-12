Zelenszkij követelőzik és ujjal mutogat: konkrét dátumot akar a békemegállapodásban, hogy mikor csatlakozik Ukrajna az EU-hoz
Január eleje óta számos orosz légicsapás olyan súlyosan károsította Ukrajna energiaellátását, hogy Kijevben, Harkivban és más városokban alig van áram vagy fűtés a heves fagy miatt — közölte a német Welt.
Amerika határozottsága sem volt garancia a harcok beszüntetésére
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol az ukrajnai harcok beszüntetésére, diplomáciai áttörés egyelőre nem látszik.
A délelőtt folyamán Ukrajna megtámadta az oroszországi katonai létesítményt és finomítót. Ukrajna megtámadott egy katonai létesítményt a Volgográdi régióban és egy finomítót az észak-oroszországi Komi köztársaságban – közölték a hatóságok. Andrej Bocsarov, Volgográd kormányzója közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán rakétatámadást hárított el.
Tűz ütött ki a védelmi minisztérium egyik létesítményének területén Kotluban falu közelében a lehulló törmelék miatt
– idézte Bocsarovot a regionális közigazgatás Telegram-csatornája.
A jelentések szerint a folyamatos detonációk miatt elrendelték a terület kiürítését. Sérülésről vagy a polgári infrastruktúrában keletkezett károkról eddig nem érkezett jelentés. A képeken és videókon több robbanás is látható. Az ukrán média arról számolt be, hogy a Volgográdi régióban rakétatüzérségi raktárakat találtak el.
Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a dél-ukrajnai Odesszában közel 300 ezer ember maradt áram- és vízellátás nélkül egy orosz támadást követően. Azt is jelentette, hogy a városban csaknem kétszáz épület fűtés nélkül van. A délkeleti Dnyipro városában szintén 10 ezer fogyasztó maradt fűtés nélkül.
Zelenszkij pontos dátumot követel az EU-csatlakozásra
Zelenszkij ukrán elnök követeli, hogy az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás tartalmazzon konkrét dátumot országa EU-csatlakozására. A közösségi médiában azt írta, fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen annak érdekében, hogy 2027-re felkészüljön az EU-tagságra. Hozzátette, hogy Ukrajna legalább a legfontosabb lépéseket meg fogja tenni.
Konkrét dátumot szeretnék
– jelentette ki, majd hozzátette: ha a megállapodás, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa aláír, nem tartalmaz konkrét dátumot, Oroszország mindent megtesz a csatlakozási folyamat megakadályozása érdekében. Oroszország ezt nem maga fogja megtenni, hanem bizonyos európai képviselőkön keresztül – írta Zelenszkij. Az EU biztonsági garanciát jelent országa számára. „Ezek konkrét részletek, konkrét dátummal.”
A valós indok Brüsszel terve mögött a magyarok sarokba szorítása
A Brüsszel által összeállított csomag pontjaiból minimum három Magyarország lefegyverezésére, ellehetetlenítésére irányul, bármi áron. Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
nyílt hadüzenet Magyarországnak Ukrajna 2027-es uniós felvételének terve Brüsszeltől és Kijevtől.
Az Ellenpont szerint ez a csomagnak a végigvitele azt is jelentené, hogy az uniós alapszerződést teljesen mellőznék, az Európai Unió a saját szabályrendszerét teljesen félretenné Ukrajna érdekében.
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az úgynevezett koppenhágai kritériumokban határozta meg az Európai Unió egy-egy tagállam csatlakozási feltételeit, de Ukrajna számára a csatlakozási tárgyalások megkezdését követően az Európai Tanács további hét konkrét előfeltételt rögzített. Ezek többek közt korrupcióellenes reformokat és a nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törvények megváltoztatását írták volna elő. Ukrajna a feltételeket nem teljesíti, ez teljesen egyértelmű. Elég csak az aranyvécés botrányra vagy a kényszersorozás közben meghalt kárpátaljai magyar emberekre gondolni.
A németek Merz–Putyin-tárgyalásokat akarnak
Az évek óta húzódó háború közepette a németek nagy többsége már támogatja a Friedrich Merz kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti közvetlen tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárásáról. A YouGov közvélemény-kutató intézet által a Német Hírügynökség (DPA) megbízásából végzett felmérésben
a válaszadók 58 százaléka mondta azt, hogy részben vagy teljes mértékben támogatná az ilyen tárgyalásokat, és csak 26 százalék ellenezte.
A Merz és Putyin közötti közvetlen kapcsolat iránti vágy különösen erős a CDU vezetőjének táborában. A közvélemény-kutatás szerint az unió szavazóinak 64 százaléka támogatja a kezdeményezést, míg a Baloldali Párt támogatói körében a támogatottság különösen alacsony, 47 százalék.