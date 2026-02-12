Darabokra szedték érte a kormányt, de bejött Nagy Mártonék terve: nyolc éve nem látott gazdasági eredményeket hozott, hogy belenyúltak a rendszerbe

Nyolcéves mélypontra süllyedt az infláció januárban Magyarországon, ez pedig különösen fontos jelzés a magyar gazdaság egészére nézve, ugyanis a friss adatok szerint a fogyasztói árak emelkedési üteme számottevően lassult. A kedvező számokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette: május végéig biztosan fenntartják az árrésstopot, mert az intézkedés érdemben hozzájárult az árak mérsékléséhez.

Velünk marad még az árrésstop: nem lett igazuk a kritikusoknak, az infláció letörése a bizonyték erre / Fotó: Facebook / Nagy Márton

Nagy Márton: letörtük az inflációt, ebben az árrésstop is segített

A kedvező inflációs adat nyomán a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: három hónappal,

május végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést.

A tárca szerint az intézkedés jelentősen hozzájárul az árak kordában tartásához. A kormány emellett más ágazatokban is fellépett az áremelések ellen, önkéntes árkorlátozást ért el a bankoknál, a biztosítóknál, a telekommunikációs cégeknél és a gyógyszeripari szereplőknél, továbbá ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával 2026. április 30-ig.

Az árrésstop bevezetésekor éles szakmai vita bontakozott ki arról, mennyire indokolt a piaci beavatkozás. Kritikusok szerint az ilyen intézkedések torzíthatják a versenyt, és hosszabb távon visszafoghatják a kínálatot, míg a kormány álláspontja szerint rendkívüli helyzetben indokolt az árak átmeneti korlátozása.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter több fórumon is az intézkedések eredményességét hangsúlyozta. A Világgazdaság Exkluzív podcastjében úgy fogalmazott:

Az inflációt letörtük, a jegybank és a kormány közösen,

és nem zárta ki, hogy januárban 2 százalék közelébe süllyedt a mutató, melyben a rezsistop is szerepet játszott. Hozzátette: amikor 4-5 százalékos volt az infláció, sok kritika érte az árrésstopot, most azonban az adatok őt igazolják.

Az InfoRádió Aréna című műsorában a miniszter arról is beszélt, hogy a fogyasztásra épülő gazdaságpolitika nem fenntartható korlátlan ideig, de a gyenge külső kereslet és a német gazdaság lassulása mellett ez segített elkerülni a recessziót. Szerinte 2026 első felében még a belső kereslet húzhatja a gazdaságot, később azonban a nagy ipari beruházások – köztük a CATL, a BMW és a BYD gyárépítései – adhatnak új lendületet.