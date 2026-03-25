Beruházások és pályázati lehetőségek Magyarországon – versenyelőnyt jelenthet a szakértői támogatás

Gazdasági környezet és beruházási trendek

A globális gazdasági változások, az ellátási láncok újrarendeződése, valamint a technológiai fejlődés egyre nagyobb nyomást helyez a vállalatokra. Oláh-Kántor Adrienn, az ibsh egyik ügyvezető partnere szerint ebben a folyamatban az állami és uniós támogatások kulcsszerepet játszanak: képesek csökkenteni a beruházási kockázatokat, miközben ösztönzik az innovációt és a gazdasági növekedést.

Magyarország az elmúlt évtizedben tudatosan építette ki azt a támogatási rendszert, amely vonzóvá teszi az országot mind a nemzetközi befektetők, mind a hazai vállalkozások számára.

„A vissza nem térítendő támogatások, az adókedvezmények, valamint az olyan speciális konstrukciók, mint az egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatások (EKD) mind azt a célt szolgálják, hogy a vállalatok nagyobb léptékű fejlesztésekbe kezdjenek.”

Ennek eredményeként a technológiai modernizációhoz, digitalizációhoz vagy kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó beruházások jelentős része ma már több pénzügyi forrásra épül. A saját tőke és a piaci finanszírozás mellett a különböző támogatási programok is fontos szerepet kapnak a fejlesztések megvalósításában.

A legelterjedtebb finanszírozási megoldások a piacon

A vállalati beruházások, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozásában az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz a vissza nem térítendő támogatás, amely közvetlen forrást biztosít a fejlesztési projektek megvalósításához és közvetlenül csökkentik a beruházások költségeit. Ezek jellemzően technológiai modernizációt, kapacitásbővítést, digitalizációt vagy innovációs projekteket segítenek.

Az európai uniós források egy része hazánk számára még mindig blokkolva van, de vannak, amelyek elérhetőek, és az ehhez kapcsolódó pályázati kiírások a vállalatok számára fontos finanszírozási komponenst biztosítanak, elsősorban persze a kkv-szektor számára.

A rendszer fontos elemei az adókedvezmények is, amelyek a beruházások és kutatás-fejlesztési tevékenységek megvalósítását hosszabb távon segítik – hívja fel a figyelmet dr. Tóth Zsombor, az Investment and Business Services Hungary ügyvezető partnere. „Ezek nem csupán adócsökkentést jelentenek: kiszámíthatóbb pénzügyi környezetet teremtenek és azzal javítják a projektek megtérülését, hogy lehetővé teszik, hogy a fejlesztési projektek költségeinek egy részét a későbbi adókötelezettségek terhére érvényesítsék – különösen nagyobb volumenű projektek esetében.”