Beruházások és pályázati lehetőségek Magyarországon – versenyelőnyt jelenthet a szakértői támogatás
Gazdasági környezet és beruházási trendek
A globális gazdasági változások, az ellátási láncok újrarendeződése, valamint a technológiai fejlődés egyre nagyobb nyomást helyez a vállalatokra. Oláh-Kántor Adrienn, az ibsh egyik ügyvezető partnere szerint ebben a folyamatban az állami és uniós támogatások kulcsszerepet játszanak: képesek csökkenteni a beruházási kockázatokat, miközben ösztönzik az innovációt és a gazdasági növekedést.
Magyarország az elmúlt évtizedben tudatosan építette ki azt a támogatási rendszert, amely vonzóvá teszi az országot mind a nemzetközi befektetők, mind a hazai vállalkozások számára.
„A vissza nem térítendő támogatások, az adókedvezmények, valamint az olyan speciális konstrukciók, mint az egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatások (EKD) mind azt a célt szolgálják, hogy a vállalatok nagyobb léptékű fejlesztésekbe kezdjenek.”
Ennek eredményeként a technológiai modernizációhoz, digitalizációhoz vagy kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó beruházások jelentős része ma már több pénzügyi forrásra épül. A saját tőke és a piaci finanszírozás mellett a különböző támogatási programok is fontos szerepet kapnak a fejlesztések megvalósításában.
A legelterjedtebb finanszírozási megoldások a piacon
A vállalati beruházások, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozásában az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz a vissza nem térítendő támogatás, amely közvetlen forrást biztosít a fejlesztési projektek megvalósításához és közvetlenül csökkentik a beruházások költségeit. Ezek jellemzően technológiai modernizációt, kapacitásbővítést, digitalizációt vagy innovációs projekteket segítenek.
Az európai uniós források egy része hazánk számára még mindig blokkolva van, de vannak, amelyek elérhetőek, és az ehhez kapcsolódó pályázati kiírások a vállalatok számára fontos finanszírozási komponenst biztosítanak, elsősorban persze a kkv-szektor számára.
A rendszer fontos elemei az adókedvezmények is, amelyek a beruházások és kutatás-fejlesztési tevékenységek megvalósítását hosszabb távon segítik – hívja fel a figyelmet dr. Tóth Zsombor, az Investment and Business Services Hungary ügyvezető partnere. „Ezek nem csupán adócsökkentést jelentenek: kiszámíthatóbb pénzügyi környezetet teremtenek és azzal javítják a projektek megtérülését, hogy lehetővé teszik, hogy a fejlesztési projektek költségeinek egy részét a későbbi adókötelezettségek terhére érvényesítsék – különösen nagyobb volumenű projektek esetében.”
Speciális eszközként megjelennek az egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatások (EKD) is. Ezek stratégiai jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódnak, és céljuk, hogy ösztönözzék az új termelési kapacitások létrehozását, a technológiai fejlesztéseket és a munkahelyteremtést. Az ilyen támogatások gyakran komplex pénzügyi struktúra részeként jelennek meg, más támogatási formákkal és piaci forrásokkal együtt.
„Szakértői csapatunkkal mindig arra törekszünk, hogy feltérképezzük a különböző eszközök kombinálásának lehetőségeit egy adott projekt vonatkozásában. Ez természetesen nagyon alapos tervezést és folyamatos együttműködést igényel az ügyfelekkel, már egészen a kezdetektől” – emeli ki dr. Tóth Zsombor, az ibsh partnere.
Miért fontos a szakértői pályázati tanácsadás?
A pályázati rendszer működése összetett. A programok feltételei, a jogosultsági kritériumok és az adminisztratív követelmények komoly felkészültséget igényelnek, ezért egyre több vállalat fordul szakértői segítségért, amikor fejlesztési projektjeihez támogatási forrásokat keres.
A pályázati tanácsadás nem csupán a pályázatok elkészítésére koncentrálódik. A pályázati tanácsadás kiterjedhet a beruházási koncepció kialakítására, a finanszírozási lehetőségek feltérképezésére, valamint a különböző támogatási eszközök összehangolására is.
„A gyakorlatban a pályázatírás csak egy eleme ennek a folyamatnak. A sikeres projektek mögött részletes pénzügyi tervezés, jogszabályi megfelelés és folyamatos projektmenedzsment áll. A megfelelő szakértői háttér jelentősen növelheti annak esélyét, hogy egy fejlesztési elképzelés valóban támogatást kapjon.”
Az ibsh szerepe a beruházások támogatásában
Az Investment and Business Services Hungary azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a Magyarországon működő vállalatoknak a támogatási lehetőségek feltérképezésében és hatékony kihasználásában. A cég szakértői többéves támogatói oldali tapasztalattal rendelkeznek, így átfogó rálátással bírnak a hazai és uniós finanszírozási rendszerek működésére.
Az ibsh szolgáltatásai a komplex pályázati tanácsadásra épülnek. A szakértők támogatják ügyfeleiket a projektek előkészítésében, a teljes pályázatírási folyamat lebonyolításában, valamint a megvalósítás szakaszában egyaránt.
A tanácsadás kiterjed az innovatív beruházásokra, a kutatás-fejlesztési projektekre és az új technológiák bevezetésére is. A cél minden esetben az, hogy a vállalatok a rendelkezésre álló támogatási eszközöket hatékonyan integrálják hosszú távú üzleti stratégiájukba.