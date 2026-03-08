Deviza
Start Garancia Zrt.
Nemzetgazdasági Minisztérium
kezességvállalási állomány
Start Garancia
finanszírozás

Húsz éve nyújt szolgáltatást vállalati ügyfelei részére a Start Garancia

2026-ban ünnepli 20. születésnapját a Start Garancia Zrt., amely állami viszontgarancia mellett nyújt kezességet nemzetgazdaságilag jelentős, nagy volumenű finanszírozási ügyletekhez. A társaság az elmúlt években folyamatosan és dinamikusan növekedett, 2025 decemberében már közel 500 milliárd forintos portfóliót kezelt.
2026.03.08, 23:59
Fotó: Start Garancia

Idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját a 2006-ban létrejött Start Garancia Zrt. A társaság 2021-ben került a magyar állam közvetlen 100 százalékos tulajdonába, 2022-ben pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá, ezzel egyidejűleg stratégiája, termékportfóliója és működése is érdemben módosult.

A Start Garancia az elmúlt öt évben kimagasló növekedést ért el, mind kezességvállalási portfóliója, mind gazdaságfejlesztési hatása tekintetében. A kezességállománya a 2006 és 2020 közötti időszakban átlagosan 6 milliárd forintot tett ki, majd 2021-től kezdve dinamikusan gyarapodott.

Forrás: Start Garancia

2025 végéig a Start Garancia kezességállománya – a kevésbé dinamikus finanszírozási környezet ellenére is – megközelítette az 500 milliárd forintot, vagyis a 2024. év végi, 426 milliárd forintos volumenhez képest 17 százalékkal növekedett. A kezességvállalásból fakadó multiplikátor hatásnak köszönhetően a társaság összesen 730 milliárd forintnyi hitel- és kötvénypiaci finanszírozás, valamint közvetlenül összesen mintegy 1200 milliárd forint beruházás megvalósulásához járult hozzá tavaly év végéig.

Limbach Attila, a Start Garancia vezérigazgatója hangsúlyozza: a Start Garancia számára 2026 a meglévő erősségek tudatos kiaknázásáról fog szólni, az eddigiekhez hasonló prudens kockázatkezelés mellett. Hozzátette: „Társaságunk az idei évben is a gazdaság ösztönzését, a hitelezés és a kötvénypiac dinamizálását, valamint minél több hazai vállalkozás finanszírozáshoz jutásának elősegítését tekinti elsődleges céljának. Ezzel egyidejűleg a portfólió jelentős bővülésével számolunk, terveink szerint a kezességállományunk idén akár 200 milliárd forinttal is növekedhet.”

Limbach Attila, a társaság vezérigazgatója / Fotó: Start Garancia

Start Garancia küldetése, hogy – professzionális kockázatmenedzsment mellett – minél több olyan vállalkozást támogasson a forráshoz jutásban, amelyek kezesség nélkül nem vagy csak kevésbé kedvező feltételekkel kaphatnának ilyen mértékű finanszírozást. Ennek megfelelően a nagyobb, 1 milliárd forint ügyletnagyságot elérő és azt meghaladó finanszírozási ügyletekhez nyújt kezességet, ezzel a hazai nagyvállalati ügyfélkört és az érett fázisban lévő kis- és középvállalati (kkv) szegmens növekedési terveit is kiszolgálja. A cég piaci részesedése meghaladja a 10 százalékot, komplementer szerepet betöltve a hazai garanciaintézmények piacán, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (GHG) és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) mellett.

