Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
A globális hangulat döntheti el, merre indul az OTP, a Mol és a Richter

Az iráni háború következtében nőtt a volatilitás a globális piacokon. Az OTP-nél oldalazó mozgás vagy korrekció jöhet, a Mol kurzusát az energiaárak alakulása mozgathatja. A Richternél lassú emelkedés valószínűsíthető, emelkedést követően konszolidáció jöhet a Magyar Telekom árfolyamában.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2026.03.09, 06:48

A globális részvénypiacok 2026 márciusának elején emelkedett volatilitás mellett kereskednek. A befektetői hangulatot elsősorban geopolitikai feszültségek és az energiaárak emelkedése határozza meg, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója jelentősen növelte a közel-keleti konfliktus eszkalációjának kockázatát. A konfliktus hatására az olaj- és gázárak gyorsan emelkedtek, ami globális inflációs aggodalmakat keltett, és csökkentette a kamatcsökkentési várakozásokat a nagy jegybankoknál.

OTP, részvény
A geopolitikai helyzet, az inflációs és jegybanki várakozások, valamint a technikai korrekciók mozgathatják az OTP és a többi magyar részvény árfolyamát / Fotó: Vémi Zoltán

Az energiapiaci sokk különösen érzékenyen érintheti az európai gazdaságot. A piaci becslések szerint egy tartós, 10 százalékos energiaár-emelkedés akár 0,2 százalékponttal is csökkentheti a globális gazdasági növekedést, miközben az inflációt is felfelé tolja. A bizonytalan környezetben a befektetők egy része kockázatcsökkentésre váltott, ami több globális részvényindex korrekciójához vezetett, miközben a kötvényhozamok emelkedtek és a dollár erősödött. Mindeközben a hosszabb távú fundamentumok nem romlottak jelentősen: a vállalati eredmények világszerte továbbra is stabilak, és számos elemző szerint egy esetleges rövid távú korrekció inkább technikai jellegű lehet, nem pedig egy tartós medvepiac kezdete. A globális gazdaság 2026-ban várhatóan mérsékelt, de stabil növekedést mutat, ami alapvetően támogathatja a részvénypiacokat.

A következő hetekben a piacok mozgását elsősorban három tényező határozhatja meg. 

  • Geopolitikai hírek a Közel-Keletről – a konfliktus eszkalációja az energiaárak további emelkedését hozhatja, ami növelheti a piaci volatilitást. 
  • Inflációs és jegybanki várakozások – a magasabb energiaárak miatt egyes jegybankok akár elhalaszthatják a kamatcsökkentéseket. 
  • Technikai korrekciók a részvénypiacokon – a legtöbb vezető részvényindex az elmúlt hónapokban jelentős emelkedést mutatott, ezért a befektetők részleges profitrealizálása rövid távon természetes folyamat lehet. 

A közép-európai piacok – így a magyar tőzsde is – jellemzően követik a globális kockázati hangulat változásait, ugyanakkor a régióban az alacsony értékeltség és a stabil vállalati eredmények mérsékelhetik az esetleges visszaeséseket.

OTP

Az OTP árfolyama az elmúlt hónapok emelkedő trendjét követően rövid távon korrekciós fázisba került. A technikai kép alapján az árfolyam jelenleg egy konszolidációs sávban mozog, miután a korábbi emelkedés során több fontos ellenállási szintet is áttört. A momentum indikátorok enyhe túlvett állapotból kezdtek visszahűlni, ami a következő hetekben oldalazó mozgást vagy mérsékelt korrekciót vetíthet előre. A rövid távú támaszszintek közelében megjelenő vételi erő ugyanakkor továbbra is a középtávú emelkedő trend fennmaradását valószínűsíti. Fundamentális szempontból az OTP továbbra is a régió egyik legerősebb bankcsoportja, diverzifikált földrajzi jelenléttel és stabil profitabilitással. A magas kamatkörnyezet az elmúlt időszakban kedvezően hatott a kamatmarzsokra, miközben a bankcsoport hatékony költségkontrollja és akvizíciós stratégiája támogatja az eredménytermelő képességet. A régiós gazdasági növekedés mérséklődése ugyanakkor növelheti a hitelportfólió minőségével kapcsolatos kockázatokat, ami rövid távon visszafoghatja a befektetői optimizmust. 

 

Az OTP-részvény továbbra is a magyar piac egyik legfontosabb befektetési eszköze, amelyet a stabil fundamentumok támogatnak. Rövid távon a globális kockázatvállalási hangulat és a bankpapírok nemzetközi teljesítménye határozhatja meg az irányt. A következő két hétben inkább konszolidáció vagy mérsékelt korrekció várható, azonban a középtávú trend továbbra is pozitív maradhat, így a részvényesés vételi érdeklődést válthat ki.

Mol

A Mol árfolyamát az elmúlt időszakban elsősorban az energiapiaci hírek és az olajár alakulása befolyásolta. Technikai szempontból a részvényben komoly korrekció volt, amelyet úgy tűnik, már az osztalékvárakozások támogatnak, bár rengeteg kérdőjel is van a részvény körül. A orosz olajvezeték körüli háborús és abból eredő politikai vita, az Adria-vezeték teljesítménye körüli bizonytalanság, illetve a szerb akvizícióról szóló újabb információkra is várnak a befektetők, de a kigyulladt és több hónapja javítás alatt álló százhalombattai üzem körüli helyzet és csökkentett termelés is fontos a piaci várakozások szempontjából. Az indikátorok alapján a momentum jelenleg semleges, ami arra utal, hogy rövid távon inkább a sávon belüli mozgás dominálhat.

 

Fundamentálisan a Mol eredményességét továbbra is az energiaárak alakulása és a finomítói marzsok határozzák meg. Az olajár emelkedése rövid távon kedvezően hathat az upstream szegmensre, ugyanakkor a szabályozási környezet és az esetleges extraprofit jellegű adók a régióban időnként nyomást gyakorolhatnak a befektetői megítélésre. A vállalat diverzifikációs stratégiája, valamint a petrolkémiai és energetikai beruházások hosszabb távon stabilizáló tényezőt jelenthetnek. Rövid távú befektetési szempontból a Mol-részvény árfolyamát a globális energiapiaci hírek és az olajár alakulása határozhatja meg. Amennyiben az energiaárak magas szinten maradnak, az támogathatja az árfolyamot, ugyanakkor a részvény technikai képe inkább oldalazó. A következő hetekben a papír inkább kereskedési jellegű lehetőséget kínálhat, mintsem erőteljes trendmozgást.

Richter

A Richter árfolyama az elmúlt időszakban a részvénytől szokatlan gyors felárazódást produkált, majd korrekcióban újra erőt gyűjt. Technikai szempontból az árfolyam egy mérsékelt emelkedő trendben mozog, miközben több alkalommal sikeresen megvédte kulcsfontosságú támaszszintjeit. A mozgóátlagok közötti elhelyezkedés és a momentum indikátorok kiegyensúlyozott állapota arra utal, hogy a részvényben jelenleg lassú emelkedő mozgás lehet a valószínűbb rövid távon. Fundamentális oldalról a Richter stabil gyógyszeripari portfólióval és jelentős exportkitettséggel rendelkezik. A nőgyógyászati termékek és a központi idegrendszeri gyógyszerek továbbra is a növekedés fő motorjai, miközben a vállalat kutatás-fejlesztési aktivitása hosszabb távon is biztosíthatja az új termékek megjelenését. A gyógyszeripari szektor defenzív jellege miatt a Richter részvénye gyakran stabilabb teljesítményt mutat a ciklikus papírokhoz képest, különösen bizonytalan piaci környezetben. 

 

A Richter rövid távon is viszonylag kiegyensúlyozott képet mutat. A globális volatilitás ellenére a defenzív szektor és a stabil vállalati eredmények támogatják az árfolyamot. A következő hetekben inkább oldalazó mozgás várható, enyhe pozitív bias mellett, ami a részvényt a magyar blue chipek között relatíve stabil befektetési alternatívává teheti.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom-részvény az elmúlt időszakban korrekció után felfelé tört és várhatóan folytatja az emelkedést, amelyet a magas osztalékhozam és a kiszámítható cash-flow támogatott. Technikai szempontból a részvény többször is sikeresen megtartotta emelkedő trendvonalát, bár a közelmúltban kisebb korrekció jelei jelentek meg. Fundamentális szempontból a Magyar Telekom stabil, erős cash-flow termelő képességgel rendelkező vállalat. A távközlési szektor relatíve kiszámítható bevételi struktúrája, valamint a növekvő adatforgalom hosszabb távon is támogathatja a vállalat eredményességét. Az inflációkövető díjkorrekciók és a stabil osztalékpolitika különösen vonzóvá teszik a részvényt a jövedelemorientált befektetők számára. 

 

Befektetési megítélés szempontjából a Magyar Telekom továbbra is a magyar piac egyik legstabilabb osztalékpapírja. Rövid távon az árfolyam mozgása inkább technikai korrekció és konszolidáció formájában jelentkezhet, különösen a korábbi emelkedést követően. A következő hetekben a részvény inkább stabil, defenzív befektetési alternatívát jelenthet, amelyet elsősorban osztalékhozam alapú befektetők kereshetnek.
 

