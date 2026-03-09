A globális hangulat döntheti el, merre indul az OTP, a Mol és a Richter

A globális részvénypiacok 2026 márciusának elején emelkedett volatilitás mellett kereskednek. A befektetői hangulatot elsősorban geopolitikai feszültségek és az energiaárak emelkedése határozza meg, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója jelentősen növelte a közel-keleti konfliktus eszkalációjának kockázatát. A konfliktus hatására az olaj- és gázárak gyorsan emelkedtek, ami globális inflációs aggodalmakat keltett, és csökkentette a kamatcsökkentési várakozásokat a nagy jegybankoknál.

A geopolitikai helyzet, az inflációs és jegybanki várakozások, valamint a technikai korrekciók mozgathatják az OTP és a többi magyar részvény árfolyamát / Fotó: Vémi Zoltán

Az energiapiaci sokk különösen érzékenyen érintheti az európai gazdaságot. A piaci becslések szerint egy tartós, 10 százalékos energiaár-emelkedés akár 0,2 százalékponttal is csökkentheti a globális gazdasági növekedést, miközben az inflációt is felfelé tolja. A bizonytalan környezetben a befektetők egy része kockázatcsökkentésre váltott, ami több globális részvényindex korrekciójához vezetett, miközben a kötvényhozamok emelkedtek és a dollár erősödött. Mindeközben a hosszabb távú fundamentumok nem romlottak jelentősen: a vállalati eredmények világszerte továbbra is stabilak, és számos elemző szerint egy esetleges rövid távú korrekció inkább technikai jellegű lehet, nem pedig egy tartós medvepiac kezdete. A globális gazdaság 2026-ban várhatóan mérsékelt, de stabil növekedést mutat, ami alapvetően támogathatja a részvénypiacokat.

A következő hetekben a piacok mozgását elsősorban három tényező határozhatja meg.

Geopolitikai hírek a Közel-Keletről – a konfliktus eszkalációja az energiaárak további emelkedését hozhatja, ami növelheti a piaci volatilitást.

– a konfliktus eszkalációja az energiaárak további emelkedését hozhatja, ami növelheti a piaci volatilitást. Inflációs és jegybanki várakozások – a magasabb energiaárak miatt egyes jegybankok akár elhalaszthatják a kamatcsökkentéseket.

– a magasabb energiaárak miatt egyes jegybankok akár elhalaszthatják a kamatcsökkentéseket. Technikai korrekciók a részvénypiacokon – a legtöbb vezető részvényindex az elmúlt hónapokban jelentős emelkedést mutatott, ezért a befektetők részleges profitrealizálása rövid távon természetes folyamat lehet.

A közép-európai piacok – így a magyar tőzsde is – jellemzően követik a globális kockázati hangulat változásait, ugyanakkor a régióban az alacsony értékeltség és a stabil vállalati eredmények mérsékelhetik az esetleges visszaeséseket.