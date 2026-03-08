Hogyan lehet elkerülni a Hormuzi-szorost és ellátni olajjal a világpiacot?

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú az olaj és a földgáz globális piaca számára. Előbbiből a tengeren szállított mennyiség 31, utóbbiból 20 százaléka halad keresztül. Az egész világ azon töri a fejét az iráni konfliktus kitörése és a szoros lezárása óta, hogyan lehetne eljuttatni a vevőkhöz a létfontosságú energiahordozókat.

Gyakorlatilag pótolatatlan a Hormuzi-szoros / Fotó: Anadolu via AFP

Megoldás van, de kérdés, hogy elég jó-e. Irán hétfőn zárta le a Hormuzi-szorost, amelyen azóta gyakorlatilag megszűnt a tankerforgalom. Nem kis mennyiségről van szó: a Kpler adatai szerint

ezen a létfontosságú, szűk tengeri átjárón tavaly napi 13 millió hordónyi olaj áramlott keresztül.

Az Irán és Omán közötti szoros köti össze a Perzsa-öböl nagy termelőit: Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot, Kuvaitot és az Egyesült Arab Emírségeket az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel – azokon keresztül pedig az egész világgal.

Leginkább Ázsia érintett, ennek az olajnak a 80 százaléka ugyanis oda, elsősorban Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába irányul. India felé a héten már el is indultak az orosz olajjal teli tankerek, és továbbiak várhatóak, különösen az után, hogy Donald Trump amerikai elnök harminc napra felmentést adott az országnak a vásárlási tilalom alól.

Elkerülhető a Hormuzi-szoros – de

A Perzsa-öböl (más néven Arab-öböl) menti olajtermelő országok közül a világ második és nyolcadik legnagyobbja, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek (EAE) tudja csak elkerülni a Hormuzi-szorost, mert mindkettőnek van olyan olajvezetéke, amelyik ebben az esetben is szabad kikötőhöz vezet.

Leállhatnak az olaj kitermelésével a régió országai / Fotó: AFP

A probléma e két alternatív útvonallal a mennyiség: az emírségek az idén átlagosan napi 3,8 millió hordó olajat termelt, a vezetékének a kapacitása azonban ennek még a felét sem éri el: napi 1,5, maximum 1,8 millió hordó.

Szaúd-Arábia napi 10,2 hordónyi olajat hoz a felszínre – az ország keleti és nyugati részét, az abkaiki olajmezőt és a vörös-tengeri Janbu kikötőjét összekötő vezeték kapacitása pedig napi ötmillió hordó, ami ideiglenesen hétmillióra bővíthető.

Ez pedig azt jelenti, hogy

a két alternatív útvonalon összesen sem lehet annyi olajat szállítani, mint a szoroson keresztül,

ideális esetben is hiányzik legalább napi 4,5 millió hordó olaj.