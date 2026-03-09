Deviza
Épduferr Nyrt
Megőrültek a befektetők: blue chipnyi forgalommal vették az építőipari papírt

Leánycég sikere lőtte ki a pénteki tőzsdestartnál az Épduferr árfolyamát. Az MVM kipróbálja Visontán a GeoAkku hidrogén tárolási technológiáját, amennyiben az gazdaságosan megvalósítható. A kispapír pár óráig a negyedik legforgalmasabb részvény volt a pesti parketten. És egész nap a legnagyobbat ralizó.
Faragó József
2026.03.09, 05:46

Péntek délelőtt nem csak a BÉT nyertesek listáját vezette a közel 15 százalékot pattanó Épduferr, de 40 milliós starttal a negyedik legforgalmasabb részvény volt az OTP, Mol, Richter top hármas után, ami ritkaság a dunaújvárosi kispapír piacán. Meredek oldalazás jellemezte a részvényt az elmúlt hetekben. Pénteken ingatlanhírre pattant a kurzus, hételején a háborús pánikban sokan eldobálták a részvényt. Most fundamentális hír, az Épduferr 50 százalékos tulajdonban lévő  GeoAkku és az MVM keretmegállapodása fűti a ralit. Ami délutánra már elérte a 70 milliós forgalmat.

geoakku
Kipróbálhatják a GeoAkku technológiáját / Fotó: MVM

Megőrültek a befektetők: blue chipnyi forgalommal vették az építőipari papírt

A keretmegállapodás alapján a felek együtt kívánnak működni az energetikai terület részét képező energiatárolási fejlesztések és piaci megoldások közös feltárásában, strukturálásában és piaci bevezetésében - olvasható a BÉT honlapján kiadott közleményben. Az együttműködéssel érintett program célja 

a GeoAkku talajszondás hidrogéntárolási technológia ipari méretben történő validációjának megvalósulása. 

A rögzített sikerkritériumok teljesülése esetén MVM vállalja, hogy a Hydro I. Visonta pilot projekt megvalósíthatósági tanulmányát oly módon módosítja, hogy a projektkeretében szükséges hidrogéntárolás részlegesen a GeoAkku talajszondás hidrogén tárolási technológiájával kerüljön lefedésre és megvalósítja a kérdéses technológiát. A Hydro I. Visonta pilot projekt célja zöld hidrogén termelése napenergia alapú elektrolízis segítségével, majd a termelt hidrogén földgázba történő bekeverése a Mátrai Erőmű területén létesítendő kombinált ciklusú gázturbina blokk (CCGT) földgázfelhasználásának, és ezen keresztül CO2 kibocsátásának csökkentése érdekében. 

A Hydro I. Visonta pilot projekt potenciális 

megvalósításának feltétele, hogy a projekt gazdaságossági számítása pozitív megtérülést (NPV) mutat, 

és a Hydro I. Visonta projekt megvalósításáról az MVM Zrt. részéről pozitív döntés születik. 

A keretmegállapodás előzményéről már tavaly szeptemberben beszélt Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke a VG-nek:

2024 decemberében tettük közzé, hogy készítettünk egy tanulmányt a „Föld alatti energiatárolás és visszanyerés lehetőségeinek vizsgálata” tárgyában, amit az MVM elfogadott. Jelenleg a fejlesztés szakaszában vagyunk, jó esély mutatkozik arra, hogy a Mátrai Erőműben kipróbálják a hidrogéntárolásnak ezt a lehetőségét. 

 EPDUFERR részvény
EPDUFERR részvény2026.03.06.
Utolsó ár: 16,7 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

150 millióért saját részvényt vennének  

A társaság rendkívüli közgyűlést március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.  Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása egy másik napirendi pont. 

Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:

  • az MRP-program aktualizálása, 
  • majd ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására. 
  • További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.  

Spekulatív árfolyammozgások

Tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután az ukrajnai újjáépítési lehetőségek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. 

Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. 

Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanás, de hamar kifulladtak a vásárlók. Február közepén 11 forintnál fordult a kurzus, s onnan jutott el a mostani 16-18 forintos szintekhez. 

 

