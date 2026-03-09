Péntek délelőtt nem csak a BÉT nyertesek listáját vezette a közel 15 százalékot pattanó Épduferr, de 40 milliós starttal a negyedik legforgalmasabb részvény volt az OTP, Mol, Richter top hármas után, ami ritkaság a dunaújvárosi kispapír piacán. Meredek oldalazás jellemezte a részvényt az elmúlt hetekben. Pénteken ingatlanhírre pattant a kurzus, hételején a háborús pánikban sokan eldobálták a részvényt. Most fundamentális hír, az Épduferr 50 százalékos tulajdonban lévő GeoAkku és az MVM keretmegállapodása fűti a ralit. Ami délutánra már elérte a 70 milliós forgalmat.

Kipróbálhatják a GeoAkku technológiáját / Fotó: MVM

Megőrültek a befektetők: blue chipnyi forgalommal vették az építőipari papírt

A keretmegállapodás alapján a felek együtt kívánnak működni az energetikai terület részét képező energiatárolási fejlesztések és piaci megoldások közös feltárásában, strukturálásában és piaci bevezetésében - olvasható a BÉT honlapján kiadott közleményben. Az együttműködéssel érintett program célja

a GeoAkku talajszondás hidrogéntárolási technológia ipari méretben történő validációjának megvalósulása.

A rögzített sikerkritériumok teljesülése esetén MVM vállalja, hogy a Hydro I. Visonta pilot projekt megvalósíthatósági tanulmányát oly módon módosítja, hogy a projektkeretében szükséges hidrogéntárolás részlegesen a GeoAkku talajszondás hidrogén tárolási technológiájával kerüljön lefedésre és megvalósítja a kérdéses technológiát. A Hydro I. Visonta pilot projekt célja zöld hidrogén termelése napenergia alapú elektrolízis segítségével, majd a termelt hidrogén földgázba történő bekeverése a Mátrai Erőmű területén létesítendő kombinált ciklusú gázturbina blokk (CCGT) földgázfelhasználásának, és ezen keresztül CO2 kibocsátásának csökkentése érdekében.

A Hydro I. Visonta pilot projekt potenciális

megvalósításának feltétele, hogy a projekt gazdaságossági számítása pozitív megtérülést (NPV) mutat,

és a Hydro I. Visonta projekt megvalósításáról az MVM Zrt. részéről pozitív döntés születik.

A keretmegállapodás előzményéről már tavaly szeptemberben beszélt Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke a VG-nek: