Ilyen autópálya még nem épült Magyarországon, új technológia jelent meg: a németektől vették át, soha nem megy tönkre – hajlékony az alapja

Rugalmas pályaszerkezettel épül az M1-es – ismertette az ÉVOSZ Mélyépítési Tagozatának elnökségi ülésén Varga Antal, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatósági tagja, vezérigazgató-helyettese, aki kiemelte, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2022-ben 1237 kilométer autópályát vett át üzemeltetésre, ami mára megközelítette az 1300 kilométert.

Nem mindennapi technológiával épül az M1-es autópálya / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az ezredfordulón naponta nagyjából 10-15 ezer jármű használta az M1-es autópályát, ez a szám 2025-ben 80-100 ezer járműre nőtt, miközben érdemben nem fejlesztették az utat – írta meg a Magyar Építők szakportál.

„Azt tervezzük, hogy lesz három teljes szélességű sáv, valamint egy teljesértékű forgalmi sávként használható intelligens üzemi leállósáv, (ITS) mindkét oldalon, amelynek pályaszerkezeti rétegei alkalmasak arra, hogy azon főpályás közlekedés haladhasson, így igény szerint megnyitható” – idézte a lap Varga Antalt.

Ilyen autópálya még nem épült Magyarországon

A szakember hozzátette, hogy a teljes útpályára 32 centiméter aszfaltréteg kerül. 20 ezer tonna napi alapanyagot kell mozgatniuk az építés legintenzívebb időszakában, amiből napi hatezer tonna aszfalt lesz.

A felújítás kapcsán egy külön érdekesség, hogy a burkolat alatt nem hidraulikus kötésű alap lesz, hanem egy folytonos szemeloszlású zúzottkő.

Ettől sokkal jobb fáradási ellenállást várnak a szakemberek a hajlékony pályaszerkezet miatt, mivel így nem jelennek majd meg a repedések, amelyeket a hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok dilatációs mozgásai okoznak.

Az vezérigazgató-helyettes szerint sokkal strapabíróbb, nagy teherbírású és hosszú időn át ellenálló út épülhet így.

Varga hozzátette, hogy gyorsforgalmi úton nagy volumenben az M4-es törökszentmiklósi szakaszán tesztelték élesben ezt az útszerkezetet, ahol jó eredményeket mutatnak a tapasztalatok.

„Ahhoz, hogy igazán tartós utat tudjunk létrehozni, el kellett engednünk a félmerev szerkezetet. Az alternatíva a teljesen merev – beton – pályaszerkezet lett volna, de praktikusabbnak találták a tervezők hajlékony alap felé való elmozdulást” – mondta el Rosta Szabolcs, a Duna Group innovációs igazgatója.