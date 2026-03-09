Az eurót hétfő reggel hat órakor 395,99 forinton jegyezték a péntek este hat órai 391,29 forint után.

Felrobbant a forint árfolyama hétfő kora reggel: tehetetlenül nézi, mi folyik a világban – üti-veri az euró, a dollár és a svájci frank / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

A forint verekszik a lefelé vezető úton

A dollár jegyzése 343,33 forintra ment fel 337,03 forintról, a svájci franké pedig 440,07 forintra 433,50 forintról. A forint ezzel 1,2 százalékkal gyengült az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt az előző heti, 10. heti hétfői kezdésnél: 5,1 százalékkal az euróval, 7,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 4,8 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal gyengült.

Mi okozhatta a változást?

Bekövetkezett az, amitől az iráni háború kitörésekor sokan tartottak: jócskán 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára. Több mint egy héttel azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadássorozatot indított Irán ellen, hétfő reggelre az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára meghaladta a 110 dollárt, ami 19 százalékos emelkedést jelent.

Korábbi beszámolónk írásakor a WTI típusú nyersolaj hordónként 105,71 dolláron állt, ami 14,40 dolláros, azaz 16,11 százalékos emelkedést jelentett. A Brent nyersolaj ára 107,80 dollár volt, ez 14,85 dolláros, vagyis

15,90 százalékos növekedésnek számít.

Az Oilprice.com elemzése szerint az árfolyam drasztikus emelkedést a hétvégén az iráni háború drámai eszkalációja előzte meg: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak.

Izrael ugyanis fontos üzemanyagtároló létesítményeket támadott Teherán közelében. Ezzel egyidejűleg Irán továbbra is drón- és rakétatámadásokat hajtott végre a térségben: