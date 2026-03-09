Deviza
zöldség-gyümölcs
mezőgazdaság
termelés

Ez rosszabb, mint a Mercusor, Ursula von der Leyennek cselekednie kell: 2030-ig teljesen eltűnhet a magyar paradicsom is - afrikai áru árasztja el Európát

A paradicsompiac hanyatlását hajtja az EU–Marokkó megállapodás és az abból fakadó versenyhelyzet gyorsulása, amely egyre nagyobb nyomást gyakorol az uniós termelőkre. Szakértők arra figyelmeztetnek: ha a jelenlegi szabályozási környezet nem változik, akár 2030-ra is végleg kiszorulhat az európai paradicsom az uniós piac jelentős részéről.
VG
2026.03.09, 06:48
Frissítve: 2026.03.09, 06:51

Az utolsó órájához érkezett a magyarországi paradicsomágazat. Szakértők szerint 2030-ra végleg eltűnhet az európai áru.

A brit kiskereskedelemben paradicsom emelkedett a bolti lopások száma (illusztráció)
A magyar termelői paradicsom végleg eltűnhet a boltok polcairól / Fotó: Pexels

Ha az EU-Marokkó megállapodás érvényben marad, 13 ezer hektárnyi új ültetvény tarolhatja le a piacot pár éven belül. A szakmai szervezetek szerint most van az utolsó pillanat, amikor még meg lehet állítani a folyamatot.

A szabályozási eltérések torzítják a piaci versenyt, és egyre kedvezőtlenebb helyzetbe hozzák az uniós termelőket, miközben a harmadik országok alacsonyabb költségekkel képesek előállítani és exportálni termékeiket.

Nemzetközi szakmai egyeztetés Portugáliában

Francia, olasz, portugál és spanyol paradicsomtermelők 2026. február 10–11-én Portugáliában, Torres Vedrasban tartottak szakmai találkozót, ahol az EU és Marokkó közötti megállapodás, valamint az európai paradicsomágazat jövője került napirendre. 

A tanácskozás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy az egységes európai piacon minden szereplő – beleértve a harmadik országok beszállítóit is – azonos feltételek mellett működhessen. A termelők szerint ez kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az európai paradicsomágazat hosszú távon fennmaradjon.

Szigorúbb uniós előírások a paradicsomra

A részt vevő delegációk – különösen a spanyol képviselők – rámutattak arra, hogy az uniós termelőkre jóval szigorúbb növényegészségügyi, munkaügyi és szociális szabályok vonatkoznak.

Ez a különbség torzítja a versenyt, és egyre inkább rontja az EU-termelők piaci pozícióját, miközben a külső beszállítók alacsonyabb költségek mellett tudnak termelni és exportálni.

Az EU–Marokkó megállapodás hatásai

A termelők szerint az EU–Marokkó megállapodás már eddig is jelentős károkat okozott a spanyol paradicsomágazatnak, amely korábban az Európai Unió egyik legnagyobb beszállítójának számított. A helyzetet tovább nehezíti a társulási megállapodás 2024. október 2-án elfogadott módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a nyugat-szaharai termelés is részesüljön a marokkói export számára biztosított 

kereskedelmi kedvezményekből.

Előrejelzések szerint a térség paradicsomtermelése 2030-ra akár 1000 százalékkal is növekedhet, elérve a 13 ezer hektáros termőterületet, amelynek mintegy 85 százaléka az uniós piacokra kerülhet.

