Ez rosszabb, mint a Mercusor, Ursula von der Leyennek cselekednie kell: 2030-ig teljesen eltűnhet a magyar paradicsom is - afrikai áru árasztja el Európát

Az utolsó órájához érkezett a magyarországi paradicsomágazat. Szakértők szerint 2030-ra végleg eltűnhet az európai áru.

Ha az EU-Marokkó megállapodás érvényben marad, 13 ezer hektárnyi új ültetvény tarolhatja le a piacot pár éven belül. A szakmai szervezetek szerint most van az utolsó pillanat, amikor még meg lehet állítani a folyamatot.

A szabályozási eltérések torzítják a piaci versenyt, és egyre kedvezőtlenebb helyzetbe hozzák az uniós termelőket, miközben a harmadik országok alacsonyabb költségekkel képesek előállítani és exportálni termékeiket.

Nemzetközi szakmai egyeztetés Portugáliában

Francia, olasz, portugál és spanyol paradicsomtermelők 2026. február 10–11-én Portugáliában, Torres Vedrasban tartottak szakmai találkozót, ahol az EU és Marokkó közötti megállapodás, valamint az európai paradicsomágazat jövője került napirendre.

A tanácskozás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy az egységes európai piacon minden szereplő – beleértve a harmadik országok beszállítóit is – azonos feltételek mellett működhessen. A termelők szerint ez kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az európai paradicsomágazat hosszú távon fennmaradjon.

Szigorúbb uniós előírások a paradicsomra

A részt vevő delegációk – különösen a spanyol képviselők – rámutattak arra, hogy az uniós termelőkre jóval szigorúbb növényegészségügyi, munkaügyi és szociális szabályok vonatkoznak.

Ez a különbség torzítja a versenyt, és egyre inkább rontja az EU-termelők piaci pozícióját, miközben a külső beszállítók alacsonyabb költségek mellett tudnak termelni és exportálni.

Az EU–Marokkó megállapodás hatásai

A termelők szerint az EU–Marokkó megállapodás már eddig is jelentős károkat okozott a spanyol paradicsomágazatnak, amely korábban az Európai Unió egyik legnagyobb beszállítójának számított. A helyzetet tovább nehezíti a társulási megállapodás 2024. október 2-án elfogadott módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a nyugat-szaharai termelés is részesüljön a marokkói export számára biztosított

kereskedelmi kedvezményekből.

Előrejelzések szerint a térség paradicsomtermelése 2030-ra akár 1000 százalékkal is növekedhet, elérve a 13 ezer hektáros termőterületet, amelynek mintegy 85 százaléka az uniós piacokra kerülhet.