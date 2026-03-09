Rendkívüli: Irán kinevezte az új legfőbb vezetőjét, azonnal összeomlott az olaj, ez már kibírhatatlan drágulás – bekövetkezett a legsötétebb forgatókönyv

Bekövetkezett az, amitől az iráni háború kitörésekor sokan tartottak: jócskán 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára. Több mint egy héttel azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadássorozatot indított Irán ellen, hétfő reggelre az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára meghaladta a 110 dollárt, ami 19 százalékos emelkedést jelent.

Négy éve nem történt ilyen, legutóbb 2022. nyár elején járt ilyen magasan az olajár / Fotó: Pavel Mikejev / Shutterstock (illusztráció)

Cikkünk írásakor a WTI típusú nyersolaj hordónként 105,71 dolláron állt, ami 14,40 dolláros, azaz 16,11 százalékos emelkedés. A Brent nyersolaj ára 107,80 dollár volt, ez 14,85 dolláros, vagyis 15,90 százalékos növekedésnek számít.

Az Oilprice.com elemzése szerint az árfolyam drasztikus emelkedését a hét végén az iráni háború drámai eszkalációja előzte meg: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak.

Izrael ugyanis fontos üzemanyag-tároló létesítményeket támadott Teherán közelében. Ezzel egyidejűleg Irán továbbra is drón- és rakétatámadásokat hajtott végre a térségben:

egy dróntámadás megrongált egy sótalanító üzemet Bahreinben,

egy rakétazápor öt embert sebesített meg Izrael középső részén,

egy iráni csapást követően Szaúd-Arábiában életét vesztette a hetedik amerikai katona is.

Az új iráni vezető személye sem tett jót az olajáraknak

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fiát. A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet – írta a Reuters.

Az ajatollah tisztség biztosítja Modzstaba Hamenei számára a végső döntés jogát az Iszlám Köztársaság minden államügyében.

A kinevezés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját, aki vasárnap úgy nyilatkozott, hogy Washingtonnak beleszólást kellene kapnia a kiválasztásba. „Ha nem kap tőlünk jóváhagyást, nem marad sokáig a helyén” – mondta az elnök az ABC Newsnak.