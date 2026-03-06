Jól bevásároltak a külföldi cégek a kelet-európai földekből

Közel 160 millió hektár termőföld van az Európai Unió tagállamaiban, ami komoly termelési potenciált biztosít az európai gazdák számára. Előfordulnak azonban olyan tagállamok, ahol a földek egy jelentős része nem az adott ország gazdáinak, hanem külföldieknek a tulajdonában van. Hazánkban ezt a kérdést Európa legszigorúbb földtörvényével sikerült rövidre zárni, így a magyar földet – minden külső nyomás ellenére – sikerült magyar kézben tartani.

Több szomszédos ország azonban más utat választott, ami sajnos oda vezetett, hogy Szlovákiában és Romániában a termőföldek jelentős része immár külföldi cégek tulajdonába tartozik. A dán, az olasz, a francia, sőt az arab és a kínai tőke is jelen van a szomszédos országok földpiacán, több tízezer hektáros birtokokat szakítva ki a helyi gazdáktól. Hogy milyen úton tudták ezt megtenni, azt járjuk körül a mostani cikkemben.

Földtörvények – jól bevásároltáak a külföldi cégek a kelet-európai földekből / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Durva támadások érték a magyar földtörvényt, de az idő minket igazolt

Már több mint tíz éve annak, hogy hazánkban hatályba lépett az a földforgalmi törvény, amely alapvető változásokat hozott a magyar birtokpolitikában. A törvény létrejöttét az indokolta, hogy a 2004-es uniós csatlakozásunk után tízéves moratóriumot biztosított az EU a földpiac liberalizálásra, ezt követően viszont meg kellett nyitni azt az uniós személyek számára. Nálunk is rajtra készen álltak az osztrák, német stb. befektetők, hogy minél nagyobb részt szakítsanak ki a nyugati árakhoz képest jóval olcsóbb magyar földekből, ehhez korábban megvoltak az eszközeik is, gondoljunk csak a gombamód szaporodó zsebszerződésekre. Magyarország viszont – nagyon helyesen – olyan földforgalmi szabályokat alkotott meg 2013-ban, amellyel magyar kézben tudta megtartani a saját földvagyonát.

A magyar földtörvény legfontosabb védbástyái

Ennek érdekében a 2013-as földtörvényünk:

Teljeskörűen megtiltja a földvásárlás lehetőségét a gazdasági társaságok számára. Majd látni fogjuk a szlovák és román példánál, hogy enélkül védtelenek lennénk a külföldi tőkével szemben. A zsebszerződések felszámolása érdekében az adásvételi szerződésekre biztonsági okmányt, úgynevezett „zöld papírt” ír elő. Gyakorlatilag minden adásvételi szerződéshez hatósági jóváhagyást követel meg. Elővásárlási jogot biztosít a helyi gazdálkodók számára. A gazdálkodói szempontok érvényre juttatását a helyi földbizottságok véleményezési joga is garantálja.

Nem véletlen, hogy ez kiverte a biztosítékot a külföldi befektetőknél, akik évek óta arra készültek, hogy legalizálják a fiók alján pihenő zsebszerződéseiket. A magyar intézkedések után a befektetők azonnal vészfokozatba kapcsoltak, bizonyítja ezt az is, hogy az EU kötelezettségszegési eljárását az osztrák kormány nyomására indították meg hazánkkal szemben.