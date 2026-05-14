Még nem késő csatlakozni: május 31-ig várja a települések jelentkezését a Virágos Magyarország verseny

Ne maradj le! A jelentkezési határidő május 31-re módosult.
2026.05.14, 23:59
Jó hír azoknak a településeknek, amelyek még fontolgatják az indulást: a Virágos Magyarország verseny szervezői meghosszabbították a jelentkezési határidőt, május 31-ig továbbra is várják a nevezéseket. Az új határidő több időt ad a felkészülésre, és esélyt teremt azoknak is, akik eddig még csak tervezgették a csatlakozást. A szervezők célja változatlanul az, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. 

Nem elég virágos a településed? Ez nem akadály!

A verseny ma már jóval többről szól, mint a hagyományos értelemben vett virágosítás. A szervezők kifejezetten bátorítják azokat a településeket is, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek. Az értékelés során ugyanis a legfontosabb szempontok az innovatív zöldfelület-gazdálkodás, a zöldfelületek minősége, a fenntartható növényalkalmazás, a klímatudatos megoldások és a közösségi összefogás. A meghosszabbított határidő révén azoknak is esélyük nyílik a nevezésre és a sikeres szereplésre, akik eddig bizonytalanok voltak abban, hogy megfelelnek-e a verseny elvárásainak.

Nevezési kategóriák és elismerések

Bár a dátum új, a nevezés módja és előnyei változatlanok: önkormányzatok nevezhetnek gondozott parkokkal, virágba boruló közterekkel, árnyas fasorokkal és mindenekelőtt olyan innovatív, zöld kezdeményezésekkel, amelyek a helyi összefogás erejét mutatják meg az egész országnak, a fenntarthatóság jegyében. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában, valamint a hagyományosan népszerű tematikus díjakért folyó versenybe várják a jelentkezéseket: határon innen és túlról egyaránt. Számos szakmai szervezet ajánl fel értékes díjakat a kiemelkedő településeknek, így idén is érdemes versenybe szállni az elismerésekért! 

Közös ügy, hosszú távú hatással

A Virágos Magyarország verseny immár 33. éve ösztönzi az önkormányzatokat és lakóközösségeket arra, hogy tudatosan formálják környezetüket, ami hosszú távon is hozzájárul az élhetőbb települési környezethez. A mozgalom inspiráló példát is mutat: ahol a természet szeretete, a környezettudatos szemlélet és a közösségi cselekvés kéz a kézben jár, ott a jövő generációja egy fenntarthatóbb, jövőálló környezetben nőhet fel.

A szervezők arra bíztatnak mindenkit, éljenek a meghosszabbított jelentkezési határidő nyújtotta lehetőséggel, és kapcsolódjanak be a mozgalomba egy élhetőbb, közösségformáló jövőért. 

További információ:

www.viragosmagyarorszag.hu
facebook.com/viragosmagyarorszag
instagram.com/viragosmagyarorszag
youtube.com/ViragosMagyarorszag

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
