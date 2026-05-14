Tragédia: lezuhant egy repülőgép, senki nem élte túl a balesetet

Egy orvosi repülőgép katasztrófája rázta meg Új-Mexikót csütörtökön. A Ruidoso közelében lezuhant gép mind a négy utasa – köztük a pilóta és az egészségügyi személyzet – életét vesztette, a becsapódás pedig kiterjedt bozóttüzet okozott.
VG/MTI
2026.05.14, 21:59

Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban csütörtökön, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.

A kisrepülőt az állam délkeleti részén fekvő Ruidoso város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják, az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet.

A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úticéljától alig 20 kilométerre zuhant le. Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó terület okozott bozóttüzet.

A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
