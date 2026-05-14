Zelenszkij bosszút fogadott Putyin ellen a dróntámadások után –  most válhat valódi pokollá az orosz-ukrán háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a hadsereget és a titkosszolgálatokat, hogy készítsék elő az orosz támadásra adható lehetséges válaszlépéseket.

Gyásznapot hirdettek Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadás után, Zelenszkij pedig brutális választ ígért Putyinnak

A felszólítás előzménye, hogy brutális támadáshullám rázta meg Ukrajnát az elmúlt két napban. Oroszország több tucat rakétát és több száz drónt indított az ország ellen, a legsúlyosabb csapás pedig Kijevet érte.

A támadás következtében legalább 13 ember meghalt, további 45 megsérült, miközben a mentőalakulatok még órákkal később is túlélők után kutattak a romok alatt.

A legsúlyosabb pusztítást a főváros egyik keleti kerületében okozta egy becsapódó rakéta, amely részben összeomlasztott egy nagy lakóépületet. A mentők eddig 11 embert élve emeltek ki a törmelékek közül, de a hatóságok szerint még legalább 17 ember eltűntként szerepel. A halálos áldozatok között két gyermek is van, egyikük mindössze 12 éves volt. A támadás után Kijev vezetése május 15-re gyásznapot hirdetett.

A támadás röviddel hajnali 1 óra előtt kezdődött, és az első robbanások Kijevben hajnali 3 óra körül hallatszottak. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be, hogy egy lakóépület egyes részei összeomlottak a Darnyickij negyedben.

„Tizennyolc lakás megsemmisült. Mentő- és kutatóakció folyik. Az előzetes információk szerint 11 embert mentettek ki az épületből” – mondta Klicsko. A támadás miatt Kijev gyásznapot hirdetett május 15-én, pénteken, félárbocra eresztve a zászlókat, és betiltva minden szórakoztató rendezvényt. A törmelék tüzet és károkat okozott lakó- és kereskedelmi épületekben több városrészben, az energetikai infrastruktúrát is megtámadták, ami a vízellátás megszakadásához vezetett Kijev bal partján – írta a The Kyiv Independent .

Több száz kamikaze drónnal támadták az oroszok Kijevet

Az ukrán légierő szerint az oroszok összesen 56 különböző típusú rakétát lőttek ki, köztük Iszkander ballisztikus rakétákat és Kinzsal hiperszonikus fegyvereket.

Emellett 675 kamikaze drón is támadta az országot.

A hivatalos adatok szerint a drónok 94 százalékát sikerült megsemmisíteni vagy eltéríteni, a rakéták esetében azonban drámai a különbség: az ukrán védelem csupán a rakéták 7 százalékát tudta elfogni.