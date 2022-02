Egyértelmű terrorcselekménynek nevezte Kijev bombázását péntek reggel Andrzej Duda elnök, miután telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A telefonbeszélgetésre hivatkozva Duda a Twitterre azt írta:

az ukrán fővárosban nagyon nehéz a helyzet, drónok lakóházakra vetnek bombákat, emberek halnak meg.

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A lengyel elnök szerint Kijev bombázásának célja az ukránok erkölcsi tartásának megtörése.

Mindazonáltal óriási az elszántság a főváros megvédésére

–mondta Duda. Volodimir Zelenszkij péntek reggeli televíziós beszédében közölte: Oroszország péntek hajnalban ismét rakétákkal támadta Ukrajnát, de az orosz csapatokat több helyen megállították.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.