A felhőzet északkelet, kelet felől növekszik meg hétfőn, szórványosan hózáporok, havas eső záporok és záporok alakulhatnak ki, miközben megerősödik az északkeleti szél. +5 fok körül alakul a csúcsérték – olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Kedden már sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé északkeleten növekszik meg a fátyolfelhőzet, csapadék nélkül. Lassan mérséklődik az északkeleti légmozgás. Reggel országos fagy lesz, délután is csak 3-9°C valószínű. A napos időjárás általánosságban szerdán is megmarad, de a Tiszántúlon lehetnek tartósan rétegfelhős tájak is. Csapadékra nem kell számítani. Reggel -13 és -3, délután +4 és +9 fok között alakul a hőmérséklet.

A napsütéses időnek csütörtök délután lehet vége, amikor észak felől gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és néhol hózápor is előfordul. Megélénkül az északnyugati szél. 5-10 fok várható.

Pénteken napos és tartósabban rétegfelhős területek váltakoznak. Az északnyugati szél élénk marad. Csapadék nem valószínű. Marad a +7 fok körüli maximum.