Két veszteséges nap után csütörtökön is mínuszban nyitottak az amerikai tőzsdeindexek, a hangulatot a Microsoft rontotta el, amely - az ukrajnai háború és a Fed kamatemelései miatt bekövetkező dollárerősödésre hivatkozva - 51,94 és 52,74 milliárd dollár közé vitte le idei várható bevételét az 52,4-53,2 milliárd dolláros sávból. A korrigált nettó profitot pedig most már csupán 20,6 és 21,3 milliárd dollár közé várják, a korábbi 20,9-21,6 milliárd dollár után.

Az olaj viszont annak ellenére drágult kora délután, hogy az OPEC+ államai – köztük Szaúd-Arábia és Oroszország - a Reuters hírei szerint abban egyeztek meg, hogy a júniusi napi 432 ezer hordó helyett már napi 648 ezer hordóval emelik a kitermelést, mégpedig júliusban és augusztusban is.



A Microsoft részvényei 2,2 százalékkal, 267 dollár alá estek délután négyig, miközben a Dow és az S&P 500 1 százalék alatti mértékben gyengültek, a Nasdaq pedig minimális mértékben feljebb kúszott.



"Az amerikai gazdasági növekedés az elmúlt hetekben a magas infláció és az emelkedő kamatlábak árnyékában lelassult, és egyre többen kezdtek el a fenyegető recesszió miatt aggódni" - mondta Jessica Rabe, a DataTrek Research társalapítója a befektetőknek szóló jegyzetében. "Miközben Jerome Powell jegybankelnök hűtené az amerikai gazdaságot és a munkaerőpiacot, a monetáris politika szigorítása fékezi a gazdasági növekedést és - ami a részvénybefektetők számára a legfontosabb - a vállalati nyereségek gyarapodását".



A befektetők idegesek, mert az amerikai jegybank szigorodó politikája recessziót idézhet elő. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed vezetője, és James Bullard, a St. Louis-i egység elnöje egyaránt támogatta a kamatlábak 50 bázispontos emelésének tervét ebben a hónapban, és a richmondi Thomas Barkin szerint is tökéletes értelme van a politika szigorításának.



"Úgy látjuk, hogy a recesszió valószínűsége az idei év második felében megnő, és potenciálisan 2023-ig fennmarad, mivel a Fed továbbra is kénytelen az infláció ellen küzdeni" - mondta Tracie McMillion, a Wells Fargo befektetési bankjának globális eszközallokációs stratégiáért felelős vezetője a Bloomberg TV-ben.



McMillion arra is figyelmeztetett, hogy a piacok még nem árazták be teljesen a Fed mérlegcsökkentésének hatását. "Az e hónapban kezdődő mennyiségi szigorítás, azaz a Fed mérlegének a leépítése teljesen példa nélküli. Úgy véljük, hogy a piacok ennek következményeit valószínűleg még nem árazták be teljesen" - mondta.