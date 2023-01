A német kormány szerdán hozza nyilvánosságra az idei évre vonatkozó gazdasági előrejelzését, de a Bloomberg megbízható forrásból úgy értesült, hogy abban a tavaly ősszel jelzett 0,4 százalékos visszaesés helyett immár 0,2 százalékos növekedéssel számolnak. A jövő évi növekedési kilátásokat azonban 2,3 százalékról 1,8 százalékra vágják vissza.

Olaf Scholz kancellár is azt nyilatkozta a múlt héten a lapnak, hogy meggyőződése szerint Európa legnagyobb gazdasága az ukrajnai háború okozta energiaválság ellenére elkerüli a recessziót. A gázellátás diverzifikálása kritikus fontosságú volt ahhoz, hogy mozgásban tartsák a gazdaságot – mondta. A Goldman Sachs elemzői is úgy vélik, hogy a vártnál korábbi kínai nyitás jókora lökést adhat az európai, különösen a német külkereskedelemnek.

Visszaesés helyett a szövetségi statisztikai hivatal szerint 2022 utolsó negyedévében is valószínűleg csak stagnált a német gazdaság, az év egészét tekintve a GDP 1,9 százalékkal bővült. Ez ugyan elmarad a 2021-es 2,6 százalékos növekedéstől, de meghaladja a Bloomberg 1,8 százalékos előrejelzését. A kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint azonban a német ipar gyengélkedik az euróövezet többi tagjához képest, míg a fogyasztói hangulat mérsékelten ugyan, de javul.