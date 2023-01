A magyar köztársasági elnök csütörtök reggel utazik Vatikánvárosba, hogy lerója a kegyeletét XVI. Benedek gyászmiséjén. A magyar delegáció tagja lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is – számolt be az MTI.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, szombaton 9 óra 34 perckor, 95 éves korában elhunyt XVI. Benedek nyugalmazott pápa, aki 2005 és 2013 között volt a római katolikus egyház feje. 2013-ban mondott le tisztségéről idős kora és egészségi állapota miatt, azóta emeritus pápaként élt a Vatikánban. Holttestét hétfő hajnalban szállították át a vatikánvárosi Mater Ecclesiae-kolostor magánkápolnájából a katolikus egyház központjának számító Szent Péter-bazilikába, ahol az első napon a várt 25 ezer helyett 65 ezren búcsúztak tőle. A nagyközönséget megelőzve róhatta le kegyeletét Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Sergio Mattarella államfő. A belépés továbbra is ingyenes, és nem kell jegyet váltani hozzá, a Vatikán azonban fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be.

A néhai egyházfőt csütörtök délelőtt temetik el, a szertartásra a Szent Péter téren, a bazilika előtt kerül sor. A ceremónia – XVI. Benedek kérésének eleget téve – egyszerű lesz, majd II. János Pál pápa egykori kriptájában helyezik örök nyugalomra. A legutóbbi pápa, II. János Pál temetésén egymillió ember vett részt.