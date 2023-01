Kína csaknem 13 ezer, a koronavírus okozta kórházi halálesetet jelentett vasárnap a január 13-a és 19-e közötti hétről. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy az otthonukban életüket vesztő Covid-betegek számát nem ismerik.

Peking január közepén, hosszú idő után először ismét információval szolgált a koronavírus okozta halálozásokról. Azt közölték, hogy csaknem 60 ezer halálos áldozat volt a zéró-Covid-politikával való szakítás, december eleje óta, amikor feloldották a szigorú járványügyi korlátozásokat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója egy héttel ezelőtt tárgyalt a kínai hatóságokkal, és üdvözölte az új adatokról szóló tájékoztatást. Akkor a WHO azon a véleményen volt a részletek ismeretében, hogy az esetszám csökkenőben van. Kínai szakértők most megerősítették, hogy a járványhullám csúcsán már túlvan az ország.