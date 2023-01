Egy hét alatt több mint 3,2 millió példányban kelt el Harry herceg Spare (Tartalék) című memoárja. A Penguin Random House kiadó csütörtöki közleménye szerint csak az Egyesült Államokban 1,6 milliót vásároltak meg a könyvből, amely jó úton jár afelé, hogy minden idők legnagyobb példányszámban megvásárolt memoárjai közé kerüljön.

Fotó: Andy Rain

A brit kiadó adatai szerint Nagy-Britanniában a forgalmazása első napján 400 ezer fogyott a könyvből, beleértve az e-könyves és hangoskönyves változatot is. A Spare – amelyből Harry bevallása szerint több botrányos részletet is kihagyott – 15 nyelven már megjelent, ésvelőkészületben van további tíz nyelvre való fordítása. A 407 oldalas mű magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel.

A memoárt az Amerikában élő sussexi herceg J. R. Moehringer amerikai íróval együtt jegyzi, aki Andre Agassi Open című memoárján is dolgozott. Ő írta a The Tender Bar című könyvet is, amiből Iskola a pult mentén címmel George Clooney forgatott filmet Ben Affleck főszereplésével.