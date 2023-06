Ismét kórházba került Milánóban Silvio Berlusconi, korábbi olasz kormányfő – értesült a Reuters. Berlusconit május 19-én engedték haza a kórházból, ahol 45 napig kezelték. Mint ismert: a 86 éves politikust leukémiával kezelik, kórházba a betegséghez kapcsolódó tüdőfertőzése miatt került.

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A hírügynökség forrásai szerint ezúttal nincs ilyesmiről szó, felülvizsgálatok miatt kellett befeküdnie ismét Berlusconinak. A politikus egészségi állapota az elmúlt években jelentősen romlott. 2016-ban már szívműtétet is végre kellett hajtani rajta, három éve pedig a koronavírust is elkapta, ami miatt szintén többször volt kórházban.

Berlusconi több ciklusban is vezette Olaszországot, 1994 és 1995, 2001 és 2006, illetve 2008 és 2011 között volt miniszterelnök. Jelenleg nem tölt be kormányzati szerepet, de pártja, a Forza Italia így is rendkívül fontos tényező Giorgia Meloni kormányfő koalíciójában.