A Szerb Nemzeti Bank (NBS) a Köztársasági Statisztikai Intézet adataira hivatkozva jelentette be, hogy 2020 szeptembere óta először jegyezték havi szinten a fogyasztói árak csökkenését. Átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliusban, júniushoz viszonyítva. Az éves infláció is tovább lassult, és júliusban elérte a 12,5 százalékot, ami összhangban van a Szerb Nemzeti Bank korábbi becsléseivel. Júniusban 13,7 százalék volt éves szinten az infláció.

A pénzromlás ütemének lassulását nagyrészt a feldolgozott élelmiszerek és az energiahordozók áremelkedésének mérséklődése okozta – közölte a jegybank. Az élelmiszerek és az alkoholmentes italok árai az év eleje óta először csökkentek havi szinten, és a közlemény szerint átlagosan 1,4 százalékkal voltak alacsonyabbak júniushoz képest. Ezen belül a feldolgozatlan élelmiszerek ára júliusban 4,4 százalékkal csökkent, ami elsősorban a friss zöldségek és a friss hús árának csökkenése okozott. Az élelmiszerárak az elmúlt egy évben 21,1 százalékkal emelkedtek. Az előző hónaphoz viszonyítva, a statisztikai intézet adatai szerint, a zöldségárak 9,3 százalékkal csökkentek.

A tej, tejtermékek, tojás árai egy év alatt 28,4 százalékkal lette nagyobbak, de az előző hónaphoz viszonyítva is drágábbak, 0,4 százalékkal. A hal 15,7 százalékkal, a kenyér 14,9 százalékkal kerül most többe, mint egy évvel ezelőtt. A gyümölcs ára 14, a hús 13 százalékkal emelkedett. A lakhatás is drágább, a lakbér átlagosan 40 százalékkal lett drágább a tavalyihoz képest, az energia 22,1 százalékkal kerül többe, és a kommunális szolgáltatások árai is emelkedtek. Szeptembertől viszont az áram és a gáz árát valószínűleg emelni fogják, így kérdéses, hogy év végére egy számjegyűre csökkenhet-e az infláció éves szinten, amit korábban beígértek.

A Fitch Ratings hitelminősítő pedig pénteken megerősítette Szerbia hitelminősítését BB+ szinten, stabil kilátásokkal a további növekedésre.