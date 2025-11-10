Deviza
Óriási forgalommal tépik az Appeninnt, a 4iG-profit pörgetheti a ralit

Fundamentális hír nélkül ömlik a pénz egy olyan SZIT-részvénybe, amely osztalékot sem fizetett, de feltűnően olcsó. Így alkalmas arra, hogy a hadiipari rali profitrealizálói pénzt parkoltassanak, amíg a 4iG vagy a Rába mélyebb korrekciója újabb beszállókat kínálna.
Faragó József
2025.11.10, 14:45
Frissítve: 2025.11.10, 14:55

Fundamentális hír nélkül is harmadmilliárd forintos forgalommal zsákolják az Appeninnt. Közel 10 százalékot pattant a SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papír, mely arról nevezetes, hogy ugyan legfőbb vonzereje a zsíros osztalék lenne, mégsem fizetett a részvényeseknek

befektetés
Izgalmas befektetés egy olcsó részvény / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 Helyét keresi a hadiipari profit

Az Appeninn kisbefektetőinek fórumán is meglepetést okozott a mostani rali, különösen, hogy óriási forgalom jellemzi a felívelést. Miközben nincs fundamentális közlés a láthatáron. A kisrészvényesek arra hajlanak, hogy 

az elmúlt hetekben száguldó 4iG profitrealizálóinak pénze keresi a helyét az alulértékelt részvények piacán.

Márpedig az Appeninn tényleg olcsó: 

az egy részvényre eső saját tőke a tavaly év végi állapot szerint 2,5 euró.

Nem lehet véletlen, hogy a grafikonra tekintve azt látjuk: 700 forint közelében rendre megjelennek a vásárlók. 

Miközben az elmúlt hónapok hazai hadiipari raliján nagyot lehetett kaszálni. Persze a 4iG vagy a Rába újrabefektetése is jó tippp lehet, de ennél is vonzóbb valami olcsóbb papírt keresni. Nagyobb ralik után a mélyebb korrekciók kínálhatnak kedvező beszállási pontokat. Addig is tenni kell valahová a pénzt. 

Osztalék híján is izgalmas befektetés

Bár a SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Ez a tavalyi év után 5,6 milliárd forintot, azaz részvényenként csaknem 120 forintot jelentett volna az Appeninn esetében, ám az osztalékjavaslat elbukott az áprilisi közgyűlésen, s erről máig nem született döntés. Továbbra is 

szóba jöhet az osztalék, az eredménytartalék vagy akár a sajátrészvény-vásárlás is. Esetleg az akvizíciós sztori.

Legvalószínűbb az eredménytartalék lehet, mert az egyik nagytulajdonos már a közgyűlés előtt ezt az álláspontot képviselte. Amíg döntés nincs, addig bármi lehet. És nem meglepő, hogy amint meglódul a kurzus, a kisbefektetők abban reménykednek, hogy talán a „bennfentesek” már sejtenek valamit.  

APPENINN részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
APPENINN részvény16:02:27
Árfolyam: 845 HUF +59 / +6.98 %
Forgalom: 410,483,617 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Bejöttek az akvizíciók

Szeptember végén tette közzé első féléves jelentését a társaság. A tavalyi év hasonló időszakához képest több mint 30 százalékkal emelkedő, 11,816 millió euró árbevételről számolt be. A konszolidált leányvállalatokkal együtt az Appeninn csoport első hat hónapos EBITDA-ja 7,511 millió euró volt. 

A számottevő növekedés hátterében elsősorban a 2023 során végrehajtott akvizíciók sikeres integrálása áll, de az eredményhez hozzájárult a bérbeadási tevékenység jövedelmezőségének növelése, valamint a vállalatnál korábban lezajlott operatív költséghatékonysági program is.

A társaság tavaly kapta meg a SZIT státuszt.

