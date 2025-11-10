Óriási forgalommal tépik az Appeninnt, a 4iG-profit pörgetheti a ralit

Fundamentális hír nélkül is harmadmilliárd forintos forgalommal zsákolják az Appeninnt. Közel 10 százalékot pattant a SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papír, mely arról nevezetes, hogy ugyan legfőbb vonzereje a zsíros osztalék lenne, mégsem fizetett a részvényeseknek.

Izgalmas befektetés egy olcsó részvény / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Helyét keresi a hadiipari profit

Az Appeninn kisbefektetőinek fórumán is meglepetést okozott a mostani rali, különösen, hogy óriási forgalom jellemzi a felívelést. Miközben nincs fundamentális közlés a láthatáron. A kisrészvényesek arra hajlanak, hogy

az elmúlt hetekben száguldó 4iG profitrealizálóinak pénze keresi a helyét az alulértékelt részvények piacán.

Márpedig az Appeninn tényleg olcsó:

az egy részvényre eső saját tőke a tavaly év végi állapot szerint 2,5 euró.

Nem lehet véletlen, hogy a grafikonra tekintve azt látjuk: 700 forint közelében rendre megjelennek a vásárlók.

Miközben az elmúlt hónapok hazai hadiipari raliján nagyot lehetett kaszálni. Persze a 4iG vagy a Rába újrabefektetése is jó tippp lehet, de ennél is vonzóbb valami olcsóbb papírt keresni. Nagyobb ralik után a mélyebb korrekciók kínálhatnak kedvező beszállási pontokat. Addig is tenni kell valahová a pénzt.

Osztalék híján is izgalmas befektetés

Bár a SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Ez a tavalyi év után 5,6 milliárd forintot, azaz részvényenként csaknem 120 forintot jelentett volna az Appeninn esetében, ám az osztalékjavaslat elbukott az áprilisi közgyűlésen, s erről máig nem született döntés. Továbbra is

szóba jöhet az osztalék, az eredménytartalék vagy akár a sajátrészvény-vásárlás is. Esetleg az akvizíciós sztori.

Legvalószínűbb az eredménytartalék lehet, mert az egyik nagytulajdonos már a közgyűlés előtt ezt az álláspontot képviselte. Amíg döntés nincs, addig bármi lehet. És nem meglepő, hogy amint meglódul a kurzus, a kisbefektetők abban reménykednek, hogy talán a „bennfentesek” már sejtenek valamit.