Óriási forgalommal tépik az Appeninnt, a 4iG-profit pörgetheti a ralit
Fundamentális hír nélkül is harmadmilliárd forintos forgalommal zsákolják az Appeninnt. Közel 10 százalékot pattant a SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papír, mely arról nevezetes, hogy ugyan legfőbb vonzereje a zsíros osztalék lenne, mégsem fizetett a részvényeseknek.
Helyét keresi a hadiipari profit
Az Appeninn kisbefektetőinek fórumán is meglepetést okozott a mostani rali, különösen, hogy óriási forgalom jellemzi a felívelést. Miközben nincs fundamentális közlés a láthatáron. A kisrészvényesek arra hajlanak, hogy
az elmúlt hetekben száguldó 4iG profitrealizálóinak pénze keresi a helyét az alulértékelt részvények piacán.
Márpedig az Appeninn tényleg olcsó:
az egy részvényre eső saját tőke a tavaly év végi állapot szerint 2,5 euró.
Nem lehet véletlen, hogy a grafikonra tekintve azt látjuk: 700 forint közelében rendre megjelennek a vásárlók.
Miközben az elmúlt hónapok hazai hadiipari raliján nagyot lehetett kaszálni. Persze a 4iG vagy a Rába újrabefektetése is jó tippp lehet, de ennél is vonzóbb valami olcsóbb papírt keresni. Nagyobb ralik után a mélyebb korrekciók kínálhatnak kedvező beszállási pontokat. Addig is tenni kell valahová a pénzt.
Osztalék híján is izgalmas befektetés
Bár a SZIT-részvények legfőbb vonzereje, hogy jellemzően eredményük 90 százalékát kifizetik osztalékként. Ez a tavalyi év után 5,6 milliárd forintot, azaz részvényenként csaknem 120 forintot jelentett volna az Appeninn esetében, ám az osztalékjavaslat elbukott az áprilisi közgyűlésen, s erről máig nem született döntés. Továbbra is
szóba jöhet az osztalék, az eredménytartalék vagy akár a sajátrészvény-vásárlás is. Esetleg az akvizíciós sztori.
Legvalószínűbb az eredménytartalék lehet, mert az egyik nagytulajdonos már a közgyűlés előtt ezt az álláspontot képviselte. Amíg döntés nincs, addig bármi lehet. És nem meglepő, hogy amint meglódul a kurzus, a kisbefektetők abban reménykednek, hogy talán a „bennfentesek” már sejtenek valamit.
Bejöttek az akvizíciók
Szeptember végén tette közzé első féléves jelentését a társaság. A tavalyi év hasonló időszakához képest több mint 30 százalékkal emelkedő, 11,816 millió euró árbevételről számolt be. A konszolidált leányvállalatokkal együtt az Appeninn csoport első hat hónapos EBITDA-ja 7,511 millió euró volt.
A számottevő növekedés hátterében elsősorban a 2023 során végrehajtott akvizíciók sikeres integrálása áll, de az eredményhez hozzájárult a bérbeadási tevékenység jövedelmezőségének növelése, valamint a vállalatnál korábban lezajlott operatív költséghatékonysági program is.
A társaság tavaly kapta meg a SZIT státuszt.