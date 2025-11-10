Jobb lesz felkészülni, még ötven évig eltart az amerikai-kínai rivalizálás

Hosszú távra kell tervezniük a vállalatoknak, mert az amerikai–kínai rivalizálás még egy fél évszázadig tart majd, a kapcsolatok nem lesznek zökkenőmentesek a világ két legnagyobb gazdasága között – figyelmeztetett Pascal Lamy, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korábbi főigazgatója. A verseny egyre szélesebb körre terjed ki, és mindkét fél fegyverként használja a stratégiai szektorokban és az ellátási láncban játszott szerepét.

Pascal Lamy szerint eltart még egy ideig az amerikai–kínai rivalizálás / Fotó: AFP

„A kétoldalú kapcsolatok folyamatos hullámhegyek és -völgyek lesznek. Elkerülhetetlenül ide vezet, ha mindkét félnek az az ambíciója, hogy első legyen, és úgy érzi, hogy a másik fenyegetést jelent rá nézve” – mondta Pascal Lamy a sanghaji China Europe International Business Schoolban tartott sajtótájékoztatóján.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök október végén állapodott meg egy egyéves kereskedelmi tűzszünetről, amelynek köszönhetően Kína felfüggesztette a ritkaföldfémek exportjának tilalmát az Egyesült Államokba. Az export engedélyeztetése azonban marad, mert a ritkaföldfémek Kína egyik legerősebb, bár nem az egyetlen fegyvere, amelyet nem fél használni.

Az amerikai–kínai rivalizálás lényege már az export növelése

A két elnök által tető alá hozott kereskedelmi megállapodás ugyan reményt adott arra, hogy enyhülni fog a feszültség, Kína felemelkedésének a megfékezése azonban széles körű kétpárti támogatást élvez Washingtonban, Peking bebizonyította, hogy megtorolja, ha az érdekei veszélybe kerülnek.

Lamy szerint Trump vámháborúján túl egy

szélesebb körű tendencia is megfigyelhető: „Az egyik oldalon a stratégiai szétválasztás, a másik oldalon pedig a komparatív előnyök fegyverként való felhasználása.”

Lamy szerint Kínának nem szabad túlzásba esnie a ritkaföldfémekkel / Fotó: BJP7images / Shutterstock

„A lényeg korábban az volt, hogy többet exportáljanak – most mindkét fél számára az, hogy kevesebbet exportáljanak azokból a termékekből, amelyekről úgy gondolják, hogy stratégiailag fontosabbak, és amelyekkel politikai befolyást gyakorolhatnak” – idézte a szavait a South China Morning Post.

Kínának nem szabad túlzásba esnie a ritkaföldfémekkel

A nemzetközi vállalkozásoknak most szorosan figyelemmel kell kísérniük a jeleket, és előrelátóan kell cselekedniük, mivel az Egyesült Államok és Kína közötti rivalizálás instabilitása „az elkövetkező 50 évben is fennmarad” – figyelmeztetett Lamy.

Peking ugyan egyre ügyesebbé vált befolyásának gyakorlásában, különösen a ritkaföldfémek terén,

de Lamy szerint nem szabad túlzásba esnie. Az alternatívák biztosítása a következő 10-20 évben még kihívást jelent majd, de már folynak az erőfeszítések a kínai ásványi anyagoktól való függőség csökkentésére.