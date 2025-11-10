Jobb lesz felkészülni, még ötven évig eltart az amerikai-kínai rivalizálás
Hosszú távra kell tervezniük a vállalatoknak, mert az amerikai–kínai rivalizálás még egy fél évszázadig tart majd, a kapcsolatok nem lesznek zökkenőmentesek a világ két legnagyobb gazdasága között – figyelmeztetett Pascal Lamy, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korábbi főigazgatója. A verseny egyre szélesebb körre terjed ki, és mindkét fél fegyverként használja a stratégiai szektorokban és az ellátási láncban játszott szerepét.
„A kétoldalú kapcsolatok folyamatos hullámhegyek és -völgyek lesznek. Elkerülhetetlenül ide vezet, ha mindkét félnek az az ambíciója, hogy első legyen, és úgy érzi, hogy a másik fenyegetést jelent rá nézve” – mondta Pascal Lamy a sanghaji China Europe International Business Schoolban tartott sajtótájékoztatóján.
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök október végén állapodott meg egy egyéves kereskedelmi tűzszünetről, amelynek köszönhetően Kína felfüggesztette a ritkaföldfémek exportjának tilalmát az Egyesült Államokba. Az export engedélyeztetése azonban marad, mert a ritkaföldfémek Kína egyik legerősebb, bár nem az egyetlen fegyvere, amelyet nem fél használni.
Az amerikai–kínai rivalizálás lényege már az export növelése
A két elnök által tető alá hozott kereskedelmi megállapodás ugyan reményt adott arra, hogy enyhülni fog a feszültség, Kína felemelkedésének a megfékezése azonban széles körű kétpárti támogatást élvez Washingtonban, Peking bebizonyította, hogy megtorolja, ha az érdekei veszélybe kerülnek.
Lamy szerint Trump vámháborúján túl egy
szélesebb körű tendencia is megfigyelhető: „Az egyik oldalon a stratégiai szétválasztás, a másik oldalon pedig a komparatív előnyök fegyverként való felhasználása.”
„A lényeg korábban az volt, hogy többet exportáljanak – most mindkét fél számára az, hogy kevesebbet exportáljanak azokból a termékekből, amelyekről úgy gondolják, hogy stratégiailag fontosabbak, és amelyekkel politikai befolyást gyakorolhatnak” – idézte a szavait a South China Morning Post.
Kínának nem szabad túlzásba esnie a ritkaföldfémekkel
A nemzetközi vállalkozásoknak most szorosan figyelemmel kell kísérniük a jeleket, és előrelátóan kell cselekedniük, mivel az Egyesült Államok és Kína közötti rivalizálás instabilitása „az elkövetkező 50 évben is fennmarad” – figyelmeztetett Lamy.
Peking ugyan egyre ügyesebbé vált befolyásának gyakorlásában, különösen a ritkaföldfémek terén,
de Lamy szerint nem szabad túlzásba esnie. Az alternatívák biztosítása a következő 10-20 évben még kihívást jelent majd, de már folynak az erőfeszítések a kínai ásványi anyagoktól való függőség csökkentésére.
Kína uralja a globális ritkaföldfém-ellátást és -feldolgozást. Peking az elektromos járművek, szélturbinák és fejlett katonai rendszerek gyártásához elengedhetetlen kritikus ásványi anyagok exportjára vonatkozó korlátozásokat használta fel alkupozícióként az idei kereskedelmi háborúban, amit sokan Washington fejlett technológiákra vonatkozó ellenőrzéseire adott válaszként értelmeznek.
Pascal Lamy tanácsa az Európai Uniónak
Lamy, aki 1999 és 2004 között uniós kereskedelmi biztosként is dolgozott, beszélt az Európát fenyegető veszélyekről is. A kontinens azzal szembesül, hogy Washington monetizálja a biztonságot, ami „példátlan változás”, és nagyobb veszélynek teszi ki Európát, mint azokat az országokat, amelyek kevésbé függnek az amerikai védelemtől, és amelyek sokkal nagyobb visszavágási képességgel rendelkeznek.
A Politicónak adott interjúban Lamy arra intette az Európai Unió tagállamait, hogy „ne örüljenek túl korán”, ha az amerikai legfelsőbb bíróság illegálisnak ítéli Trump kölcsönös vámjait, ahogyan sokan várják a meghallgatás után.
„Ha Trump elveszíti ezt az ügyet, más jogi alapokat fog felhasználni, bár azok bonyolultabbak lesznek” – utalt Lamy:
- az autókra,
- az acélra és az alumíniumra,
- valamint a gyógyszerre
kivetett vámokra. Ezek nem részei a legfelsőbb bíróság előtt lévő ügynek, viszont a legnagyobb terhet jelentik az európai exportőrök számára.