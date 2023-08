Szlovéniában három ember halálát okozták a villámárvizek. Ausztria déli részén is súlyos áradások vannak a heves esőzések miatt. A szélviharral kísért katasztrofális időjárás három szlovéniai áldozata közül ketten turisták, Hollandiából érkeztek.

Celjében kitelepítéseket rendeltek el a megáradt Savinja folyó miatt, több városrészt és egy külvárosi kerületet is elöntött a víz. A város lakosságának tizede, mintegy 4 ezer ember volt kénytelen elhagyni otthonát – írta a Euronews.

Tomaz Azbe, a katasztrófavédelem helyi vezetője elmondta, hogy a legfontosabb feladatuk első körben az emberek kimenekítése, utána következik az utak helyreállítása, legalább annyira, hogy a fontos létesítményeket el lehessen érni.

Az Európai Bizottság válságkezelésért felelős biztosa, Janez Lenarcic több uniós országban időjárási riasztást hirdetett az egész hétvégére.

Ausztria déli részén is súlyos áradások vannak. A heves esőzések, sárcsuszamlások és árvizek különösen Karintia, Stájerország és Burgenland déli részén okoznak gondot, több járásban is polgári védelmi riasztást rendeltek el. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy lehetőleg maradjanak otthon. A hatalmas mennyiségű csapadék sokfelé földcsuszamlásokat is okozott.