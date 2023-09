Rekordesők nyomán elöntötte a víz Hongkongot és Sencsent

A feljegyzések 140 évvel ezelőtti kezdete óta nem látott eső áztatta el Hongkongot pénteken, két ember halálát és 144 sérülését okozva. A közösségi médiában a meredek hegyoldalon vízesésként leömlő csapadék és a szűk utcákban akár derékig érő víz is látható. A szélsőséges esőzések a közeli 17,7 millió lakosú technológiai és kereskedelmi központban, Sencsenben is káoszt okoztak.

Fotó: AFP

A villámárvizek miatt az iskolákat is be kellett zárni pénteken, Hongkongban a legmagasabb, fekete riasztást adták ki. A város meteorológiai szolgálata szerint több mint 200 mm csapadék hullott. Noha helyi idő szerint 6 órakor lejjebb vitték a riasztás fokozatát, a hatóságok továbbra is áradások lehetőségére figyelmeztettek – írja a Reuters.

Az eső a kínai szárazföldet kedden elérő Haikui tájfunból esett, mely ugyan gyengült, ám a lassan mozgó felhőkből bődületes mennyiségű víz hullott, ráadásul a talaj még az egy héttel korábbi tájfun csapadékát sem itta fel teljesen. A dolgozókat is arra kérték, hogy maradjanak otthon és a hongkongi tőzsde sem nyitott ki pénteken. A várost vezető John Lee aggodalmát fejezte ki az áradás miatt és arra kérte az összes hivatalt, hogy tegyenek meg mindent a károk mérséklése érdekében.

A város tömegközlekedését is felborította az áradás, így legalább egy metróvonalat le kellett állítani, míg a többi késve közlekedik. A víz autókat is elsodort és utakat is elmosott. A víz az egyik legfontosabb útvonalnak számító alagutat is elöntötte és egy bevásárlóközpont és félig elborított. A Makaóra közlekedő kompok közül több is elhalasztotta útját.

Kuangtung tartományban a heves esőzések a kínai meteorológia szolgálat szerint szombat hajnalig folytatódhatnak, és Sencsenben az összes iskolát, számos irodát és metróállomást lezártak.