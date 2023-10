Messerschmitt Me 109 típusú második világháborús magyar vadászgép roncsait emelték ki a Balatonból csütörtökön. A roncs kiemelését követően Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Balatonakarattyán elmondta, hogy a vadászrepülőgépet Beregszászi Sándor szakaszvezető vezette.

Fotó: Magyar Honvédség / Facebook

Szentkirályi szerint a pilóta a haza védelmében halt meg, ez a cselekedet pedig minden időben méltó az emlékezésre. A repülőnek ráadásul hadtörténeti jelentősége is van, mivel jelenlegi tudásunk szerint ez az egyetlen hazai összeszerelésű, magyar gyártmányú motorral rendelkező Messerschmitt vadászgép világszerte.

Hogyan találták meg a legendás német vadászgép roncsait Ajkánál?

A roncsra Varga László, a Laczkó Dezső Múzeum önkéntes fémkereső csoportjának egyik tagja bukkant rá 2022 végén. A szerveződés a megfelelő engedélyek birtokában olyan régészeti tárgyak után kutat, amelyeket aztán átadhat a múzeumnak. Az Ajka melletti szántóföldre is beszerezték a szükséges engedélyeket, majd az átvizsgálás közben először néhány alumíniumdarabot találtak. A múzeum munkatársai, felismerve a tárgyak jelentőségét, rögtön Pálffy Sándorhoz, a Magyar Roncskutató Egyesület alelnökéhez irányították Varga Lászlóékat. A szakértő úgy értékelt, könnyen lehet, hogy a darabok repülőgépből származnak. Aztán az első szelepfedél megtalálásával már a konkrét típust is be lehetett azonosítani.

Mivel a fémkeresés hadikutatásra nem jogosította fel az önkénteseket, ezért ők átadták a feltárást a Magyar Roncskutató Egyesületnek. Az összegyűlt leletek alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmailag indokoltnak tartotta a feltárást. A munkálatokat 2022. december elején kezdték el több szervezet támogatásával és együttműködésével.

Miért legendás vadászgép a Focke?

FW 190-es csatarepülőgépből Magyarországon eddig három jelentősebb lelet került elő, mindegyik német felségjelzéssel. Mivel ez a gép magyar, így a lelet rendkívül értékes, ráadásul a repülő szinte minden részéből kerültek elő darabok. A Focke-Wulf gyártmányú Fw–190-es a gébics vagy a mészárosmadár becenévre hallgatott. A náci Németország légierejének, a Luftwaffének az egyik együléses, egymotoros vadászrepülőgépe.

Kora egyik legjobb vadásza, 1942 őszétől 1943 végéig a legjobb gép volt a kategóriájában.

Főként a második világháborúban használták. Több mint 20 ezret gyártottak belőle, a csúcssebessége változattól függően óránként a 700 kilométert is megközelítette. A háború során egyre erősebb és jobban felfegyverzett változatok készültek, volt torpedóvető és vadászbombázó verziója is. Először Franciaország fölött vetették be, és a szövetséges pilóták hitetlenkedve figyelték az új repülőt. Nagyobb tűzereje volt, mint az ugyancsak legendás Bf 109-esnek (Messerschmitt), jobb volt a stabilitása zuhanásban is, és meredekebben emelkedett más repülőgépeknél. A Wikipedia vonatkozó szócikke arról számol be, hogy a Magyar Királyi Honvéd Légierő 1944 októberében kapta meg az első 108 darabos Fw–190 F–8-as flottáját.