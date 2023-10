A svájci kormány még 2022 végén döntött arról, hogy nem követi az uniós szankciókat, de ez csak most került nyilvánosságra az NZZ am Sonntag jelentése nyomán. Az alpesi ország rendszerint csatlakozni szokott az EU által hozott büntetőintézkedésekhez, ahogy azt az Oroszország és Irán elleni szankciók esetében is tette.