Forintban és euróban is fizethetnek Azt, hogy miben fizetnek a külföldi vevők, nem a nemzetiség határozza meg, inkább az eladó és vevő egyedi megállapodása. Általában az eladó határozza meg, hogy miben szeretné kérni a vételárat. Ha külföldi az eladó, sok esetben már euróban van meghatározva az ár, de nagyobb arányban inkább a belvárosi bérleti piacon lehet találkozni eurós ármeghatározással. Az ingatlanközvetítő hálózatok általában kiemelt figyelmet fordítanak a külföldi ügyfelekre, a Duna House hálózatában is van kifejezetten az ázsiai és orosz ügyfelekre specializálódott iroda, ahol akár franchise-partneri, akár értékesítői szinten is saját honfitársaik segítségével, nyelvi és jogi nehézségek nélkül tudják az ingatlanügyeiket intézni. Az ingatlanügyletekhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumok angolul és németül és évek óta már kínaiul és orosz nyelven is elérhetők a hálózat irodáiban.