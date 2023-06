Inkább vevőt és nem bérlőt keresnek most a vendéglátóhelyüktől szabadulni szándékozók. A vendéglátóhelyek és üzlethelyiségek piacáról a Duna House közölt 2023-as adatokat, amelyek új piaci trendről árulkodnak.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az elmúlt évek eseményei, a pandémia, a megugró energiaárak, majd a magas infláció okozta forgalom-visszaesés és a munkaerőhiány a vendéglátóhelyek és üzlethelyiségek piacára egyaránt jelentős hatást gyakoroltak – emlékeztet az előzményekre az ingatlanközvetítő társaság közleményében.

Szélsőséges helyzetek rángatták meg az ingatlanpiacot, ráadásul amikorra a pandémia éveiben jelentősen megtépázott szegmens elkezdett volna talpra állni, az energiaárak emelése újabb kihívást hozott a vendéglátásból, kereskedelemből élőknek.

A Duna House adatai szerint

2022-ben a társasághoz forduló vendéglátóhely-tulajdonosok 85 százaléka adott megbízást ingatlanja értékesítésére, 15 százalék pedig bérlőt keresett.

Az idén kötött megbízások alapján változott az eloszlás.

A kijárási tilalom okozta kiesés csak a kezdet volt a vendéglátósok számára, azonban az energiaárak emelkedése a viszonylag enyhe tél ellenére is többeket kényszerített arra, hogy megváljanak az ingatlanuktól.

A Covid még csak megtizedelte a bevásárlóutcák vállalkozásait, de arra nem lehet felkészülni, ami most jön Bonyolultabb a helyzet most, mint a pandémia alatt volt: a budapesti bevásárlóutcákban működő kereskedelmi és vendéglátó üzletek körében teljes a tanácstalanság – összegezte a Világgazdaságnak a rezsiválság miatt kialakult helyzetet a kamara nonprofit cégének, a BUM Kft.-nek a szakértője.

A magas infláció okozta forgalom-visszaesés sem javított a kialakult helyzeten, így a tavalyi 85 százalékról 90 százalékra emelkedett azon tulajdonosok aránya, akik inkább értékesítenék a birtokukban lévő, vendéglátásra alkalmas ingatlanokat

– összegezte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Az üzlethelyiségek tulajdonosai ezzel szemben változatlan arányban, megközelítőleg 60–40 százalékban döntöttek tavaly és idén is az eladás vagy a bérbeadás mellett országszerte.

Ahogy a lakóingatlanok piacán, úgy a vendéglátóhelyek, üzlethelyiségek vásárlása, bérlése tekintetében is előtérbe került a keresés során a lokáció, a belső állapot és kialakítás mellett az ingatlan energiafelhasználása is.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kereskedelmi ingatlanok esetében kiemelt fontosságú, hogy az érdeklődők pontos információkkal rendelkezzenek az ingatlan fenntartási költségeiről.

Aki ma új üzlet, szórakozóhely, étterem, vagy szálloda nyitásán gondolkodik, szerteágazó kínálatból választhat.

Budapesten a legalacsonyabb árú hirdetés egy 13 négyzetméteres, galériázott üzlethelyiségé, amiért közel 19 millió forintot kér a tulajdonosa. Ha komolyabb összeg befektetésével, nagyobb fába vágná fejszéjét valaki, akkor akár a bulinegyedben is hozzájuthat az egyik ismert, a külföldi és magyar közönség körébe is bejáratott táncos szórakozóhelyhez. A 600 négyzetméteres ingatlant 379,9 millió forintért kínálják, de gyors kereséssel akár harmadennyiért eladó újlipótvárosi vendéglátóüzletet is talál az érdeklődő.