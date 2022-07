Kerületi toplista A legtöbb eladó üzlethelyiség a pesti bulinegyedben, azaz a VI. és a VII. kerületben vár vevőre, ahol a budapesti trenddel ellentétben csökkent a kínálat, miként a frekventált belső kerületek többségében is. A meghirdetett ingatlanok itt továbbra is jobban és gyorsabban eladhatók, mint a városmagtól távolodva, bár nem minden áron. Az aktuális hirdetésekben a korábbiaknál alacsonyabb átlagos négyzetméterárakra is van példa, mint az V. és a VI. kerületben éves alapon szolid árcsökkenés, inkább stagnálás látszik. Egyes külvárosi kerületekben viszont számottevően alacsonyabb, 15-27 százalékos mínuszok szerepelnek az átlagáraknál, ami az olcsóbb, kihasználatlan vagy régóta piacon lévő ingatlanok megjelenésére is utal. Bérelni több százezer forintért lehet minden kerületben üzlethelyiséget, a kínálatban a legmagasabb átlagárakat – nem meglepő módon – az V. kerület hozza, ahol csaknem egymillió forintot fizetnek a bérlők havonta.