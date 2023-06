Nem érdemes várni, ha van pénz a beruházásra Sejtések szerint most azok is kivárnak, akiknek volna pénze belekezdeni a felújításokba és építkezésekbe, a megemelkedett hitelkamatoknál ugyanis jóval magasabb kamatot fizetnek az állampapírok, ami lehetőséget ad a meglévő tőke fialtatására. A stagnáló építőanyagárak és a gyorsabban, mérsékeltebb áron elérhető kivitelezők tudatában azonban már megfontolandó, hogy aki teheti, most lehet érdemes belevágni a tervezett projektbe, amin többet spórol a recessziós környezetben, mint amennyit időközben az állampapírpiacon nyer. Ráadásul most semmilyen építőanyagból nincs hiány.