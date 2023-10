A most bejelentett új lakástámogatási program alapvetően a babaváró logikáját követi – kezdi elemzését az ingatlan.com azután, hogy a szerdai kormányinfón Csák János kulturális és innovációs miniszter ismertette a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) megváltozott szabályait. Mint ismert, az új, kamattámogatott városi hitelkonstrukció, a CSOK Plusz az ötezer lakosnál nagyobb településeken vehető igénybe. Egy gyermek után 15 millió, kettőnél 30 millió, három vagy több esetében pedig 50 millió forint hitel igényelhető fix, 3 százalékos kamattal. Az első lakásvásárlás esetében elegendő lesz 10 százalékos önrész felmutatása. Az ingatlanhirdetési portál emlékeztet, a gyereket vállaló házaspárok első lakásának megvásárlásánál érvényes maximum, 80 millió forintos, míg a családbővülés miatt nagyobb lakásba költözésre vonatkozó 150 millió forintos értékhatár széles választékot jelent majd a jogosultaknak.

Budapesten az új támogatási programra jogosultaknak alternatívát jelentő eladó házak és lakások átlagos négyzetméterára 729 ezer és 946 ezer forint volt – jegyezte meg a közlemény, kiemelve, a vármegyeszékhelyeken eközben 223 és 769 ezer forint között szóródnak az átlagos négyzetméterárak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a vissza nem térítendő támogatást tartalmazó és meglévő gyermekekre is igényelhető nagyvárosi csokra jogosultaknak mielőbb érdemes lépniük, ha nem terveznek további gyereket. A jelenleg elérhető konstrukciókra ugyanis csak az év végéig lehet benyújtani az igényeket.

Az ingatlan.com és a money.hu közös felmérésből kiderül, a CSOK Plusz a gyermeket vállaló családoknak valódi segítséget nyújthat az első lakás megvásárlásához, illetve hogy a család bővülése miatt nagyobb lakásba költözzenek a maximális értékhatáron belül.

Többszörösére nő a támogatás, ha megszületnek a vállalt gyermekek

„Alapvető különbség a mostani támogatási rendszerhez képest, hogy feltétel nélküli vissza nem térítendő támogatás nincs a CSOK Pluszban, ugyanakkor a tőkeelengedésnek köszönhetően két gyermek vállalása esetén legalább háromszorosára, háromnál pedig duplájára nő a jelenlegi támogatás összege. Emellett a mostani információk szerint a program nem tesz különbséget az új és használt lakóingatlanok között” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakember többek között arról is beszélt, hogy a kölcsön tőkerésze a bevállalt második gyermek megszületése és minden további után 10-10 millió forinttal mérséklődik. Rámutatott, hogy ez alapvetően a babavárós forgatókönyv, amelynél a kedvezményes hitel összege akkor csökken, ha világra jöttek a vállalt gyerekek.

Hullámokat indíthat a lakáspiacon a CSOK Plusz

Az ingatlan.com szakértője arra is rávilágított, hogy két ok miatt sem kell rövid távon komolyabb drágulással számolni az ingatlanpiacon a CSOK Plusz miatt. Egyrészt a lakáspiacról az elmúlt másfél évben a vevők 40 százaléka eltűnt a magas hitelkamatok miatt, melynek következtében az árak csökkenésnek indultak. Másrészt szerinte a csokos vásárlók eddig is kevesebben voltak, mint a lakástámogatás nélküli vevők, ráadásul a jövőre hatályba lépő városi konstrukció már csak a gyermeket vállaló családok számára lesz elérhető.

Balogh úgy véli, azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a CSOK Plusz alapesetben egy visszafizetendő kedvezményes hitel, és ezt az eladók sokkal kevésbé tudják beárazni, mint vissza nem térítendő támogatást. „Noha a CSOK Plusz árnövelő hatása korlátozott, a lakáspiaci forgalmat közvetlenül és közvetve is élénkítheti” – jegyezte meg.

A magas hitelkamatok miatt leállt a lakáspiaci körforgás, mert a hitelből vásárlók hiányában azok sem tudtak elköltözni, akik hitel nélkül, de a meglévő lakásuk eladásából finanszírozták volna a következő otthonukat. „Ha a CSOK Plusznak köszönhetően több ezer elsőlakás-vásárló fiatal és nagyobb otthonba költözik, akkor az újraindíthatja a ingatlanpiaci folyamatokat. Ezzel pedig azok az eladók is jól járhatnak, akik nem vesznek igénybe állami támogatást a továbbköltözéshez” – tette hozzá Balogh László.

Mennyibe kerülnek a CSOK Plusznak megfelelő lakások?

Az összes magyarországi eladó lakás és ház kínálata több mint 154 ezer hirdetést tesz ki az ingatlan.com-on, melynek 91 százaléka megfelel a továbbköltözés esetén meghúzott maximum 150 millió forintos értékhatárnak.

A CSOK Pluszra jogosult, gyermekvállalást tervező házaspárok várhatóan a maximum 300 négyzetméteres családi házak, valamint a legfeljebb 150 négyzetméteres lakások közül válogathatnak majd.

Budapesten a szóban forgó házak esetében október közepén 729 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, a lakásoknál pedig 946 ezer forintot tett ki. A különböző fővárosi kerületek között viszont jelentős különbségek lehetnek.

A vármegyeszékhelyeken a családi házaknál az átlagos négyzetméterár 530 ezer forint, a lakások esetében pedig 617 ezer forint.

A legdrágább nagyvárosok közé tartozik

Győr,

Debrecen,

Veszprém és

Székesfehérvár, ahol 590-769 ezer forintnál tartanak az átlagos négyzetméterárak.

Ezzel szemben a legolcsóbban

Békéscsabán,

Kaposváron,

Miskolcon,

Salgótarjánban,

Szekszárdon és

Szolnokon kínálják a szóban forgó ingatlanokat, mégpedig 223-486 ezer forintos átlagos négyzetméteráron.

A money.hu vezetője, Korponai Levente kiemelte, hogy a CSOK Pluszhoz rendelt, gyerekszám függvényében maximum 15, 30 és 50 millió forintos kedvezményes,

25 éves futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete havi 71-237 ezer forint lehet.

Ez a jelenlegi kamatkörnyezetben legalább havi 35-115 ezer forintos megtakarítást jelent az ugyanilyen összegű piaci lakáshitelek törlesztőjéhez képest. Ráadásul amennyiben az új támogatás mellett a babavárót is igénybe veszi a gyermeket tervező házaspár, akkor nagymértékben javul a mozgástere az otthonválasztásban, akár saját tőke nélkül is, hiszen a babavárót önerőként is használhatja a vásárláskor.

Lépniük kell a jelenlegi CSOK-ra jogosultaknak, újabb otthonfelújítási program jöhet

Korponai úgy gondolja, a még jelenleg érvényben lévő csokra jogosultakat sürgeti az idő, ha szeretnék kihasználni a vissza nem térítendő támogatást, valamint a meglévő gyerekekre vonatkozó kedvezményes hitelt, hiszen erre csak akkor számíthatnak, amennyiben az év végéig beadják az igénylést. A szakértők azt is elmondták, egyelőre csak a CSOK Plusz sarokparamétereit ismertette a kormány, így maradt bőven fontos nyitott kérdés, például az illetékmentesség további sorsát illetően, és sok függ majd a novemberben megjelenő részletszabályoktól is.

Balogh László beszélt arról is, hogy a CSOK Plusz a lakásvásárlás mellett lehetőséget ad majd a vétellel egybekötött felújításra is. A lakástámogatási rendszer jövőre várhatóan kiegészül egy új, meglévő lakások energetikai korszerűsítését célzó otthonfelújítási programmal is, ám erről konkrétumokat még nem lehet tudni.