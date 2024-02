Ne a divat legyen a fókuszban a tartós fogyasztási cikkeknél, hanem a stílus, ami maradandóbb, és nem teszi idejétmúlttá a tizenöt-húsz éve vásárolt konyhabútorokat sem – fogalmazta meg Bányai Balázs, a Bányai Bútorok Kft. ügyvezető-tulajdonosa a korszerű gyártói és vevői filozófiát a Világgazdaságnak.

Főzni egészségeset egészséges testtartásban lenne ideális.

Az immár négygenerációs, négy testvér által vezetett, 46 éve alapított pilisvörösvári bútoripari vállalkozás egyik vezetőjét a március 1–3. közötti budapesti Konyhakiállítás apropóján kérdeztük. A gyártói oldalon különleges aktualitást ad a tavaszi rendezvénynek, hogy

éppen most vizsgálják felül a sok évtizedes európai konyhabútorszabványokat.

A 85-90 centiméter magas konyhapult magasság ugyanis nem minden testmagassághoz és nem minden funkcióhoz megfelelő, a rugalmas méretezés a használók komfortérzetét és a praktikusságot viszont egyszerre növeli – mondta Bányai Balázs.

A fiókok kiosztása is változik, alul a magas edények, felül az apróságok más mélységű helyet igényelnek.

Napjainkban, az ülőmunka és a kütyük korában még fontosabbá vált az, hogy

legalább a konyhában végzett munka közben ne görnyedjünk, ne essen előre a vállunk,

amitől krónikus hát- és nyakfájás, gerincferdülés alakulhat ki. Az egyenes háttal végezhető munkálatokhoz szükséges optimális pultmagasság biztosan nem lehet egységes.

Sőt, a konyhán belül még az is változó, hogy milyen magasságon kényelmes a mosogatót és a főzőlapot, illetve a munkapultot beállítani.

Az optimális pultmagasságot bárki lemérheti, az ott van, ahol az alkar derékszöget zár be a felsőtesttel

– részletezte a szakember.

A fiókok kiosztása, illetve mélysége is változott, a Bányai Bútorok vezetője szerint egy elemben háromféle mélységű fiókot érdemes elhelyezni. A magas edényeket az alsó, legmagasabb fiókba tervezik, a középsőbe a közepes tárgyakat, a felső, legkeskenyebb fiókba pedig az apróbb dolgoknak, tipikusan az evőeszközöknek van a legjobb helye.

Műanyag helyett fa lenne jó

Nagy kihívás az európai bútoriparban a faanyag hiánya, miközben már szinte kínos az egzotikus fák használata, hiszen a harmadik világ kizsákmányolását jelképezik – véli a magyar bútorgyártó. A változó színekkel ellentétben a modern konyha nem az aktuális divatszínekhez igazodik, hiszen a klímaváltozás ellen azzal tudunk tenni, ha minél időtállóbb, tartósabb holmikkal vesszük magunkat körbe.

Tipikus elvárás a magyar háztartásokban, hogy a konyha tizenöt-húsz évig tökéletesen használható legyen. Ennél hamarabb átépíteni, a berendezéseket, bútort cserélni a többség nem szokta, nem tudja. Nyugat-Európában ennél

jóval gyakrabban cserélik a konyhabútort, gyakrabban újítják fel lakásukat az emberek, ami nagy környezetterhelés,

pedig a környezetvédelem és a fenntarthatóság napjainkban a legfontosabb hívószóvá vált.

Tartós, jó minőségű, időtálló küllemű bútorokra van igény. A műanyagok használatát is minél nagyobb ívben kerülni kell, vagyis érdemes, mert ez is fogyasztói elvárás lett. A természetes anyagok, a felhasználása a gépesítésben és az optimális használatban is megmutatkozik.

Változik a gyártói szemlélet is

Ne a divat legyen a tartós fogyasztási cikkeknél a fókuszban, a gyártók egy része ezt komolyan szorgalmazza, tudván azt is, hogy alapvetően szereti a társadalom az iparra terhelni a problémákat. A környezetterhelésről alapvetően a divat és dizájnipar tehet, holott nem lenne szabad abba az irányba terelni a fogyasztást, hogy ami divatjamúlt, azt minél előbb le kell cserélni.

Egyre inkább új szempontok vezérelik a konyhák berendezését, egyre fontosabb a tartósság.

Lecserélni azt szabad, ami elavult és környezetterhelő, egészségtelen, ennek a jegyében kell bemutatni az újdonságokat és megfelelően irányítani a vásárlói figyelmet

– fogalmazott a bútorgyártó.

Az elavult, ergonómiailag az egységességük miatt vált konyhabútorszabványok modernizációja például támogatható irány, az egészségmegőrzés fontos cél.

A méret is lényeges

A dinamikus konyhabútor-méretezéssel a szekrényválasztékot is meg kell háromszorozni, ami óriási munka a fejlesztőmérnököknek, mert nem elég a konyhaszekrénylábak magasságával játszani, a bázisszekrény magasságához is hozzá kell nyúlni – tudtuk meg a Bányai Bútorok szakértőjétől.

A természet színei sosem mennek ki a divatból.

A megrendelés ebben az esetben szó szerint méretvétellel, a megrendelő magasságának és vízszintes alkarmagasságának a lemérésével kezdődik. Ezt követi a lakás hangulatához, stílusához igazodó konyhai dizájn kiválasztása. A természetes színek, földszínek dominálnak most, ami időtállóbbnak ígérkezik, mint jó néhány már lecsengett divatirányzat.