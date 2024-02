Kiderült, mik lesznek idén az otthonfelújítás sztárjai

A lakásfelújítás mellett döntők körében várhatóan idén népszerű lesz párosítani a márványhatású padlólapot a fahatású falicsempével, és hódítani fognak a szokásosnál nagyobb, a 60 x 60 centiméteres vagy a 60 x 120 centiméteres padlólapok – derült ki a Praktiker szezon előtti közleményéből. A barkácsáruházlánc szakértője az otthonfelújítás kapcsán a 2024-es trendekről elárulta, hogy 2024-ben is trendi marad a minimál stílusú fürdőszoba, és a színek toplistáját a bézs, a barna, a szürke, valamint a fehér és a fekete színek vezetik majd.

A márványhatású és a fahatású járólapok lesznek az otthonfelújítás sztárjai idén.

Fotó: Praktiker

Sokan szeretik az új évet nagy elhatározással indítani, például azzal, hogy idén végre nekilátnak a fürdőszoba, a konyha vagy éppen a hálószoba felújításának. Hámori Erika, a Praktiker hideg- és melegburkolatokért felelős kategória menedzsere nekik azt tanácsolja, hogy a hosszú távú megoldás érdekében a rendelkezésre álló költségkeret függvényében pénztárcánk szerint a lehető legjobb minőségű és tartós padló- és falburkolatot választani, illetve megbízható forgalmazótól érdemes beszeretni az anyagokat.

Az új technológiáknak köszönhetően a valódi márványhoz, fához, kőhöz vagy akár metálhoz a megszólalásig hasonló burkolatok közül lehet választani.

A szakértő szerint felújítás előtt érdemes átgondolni, hogy mekkora igénybevételnek, terhelésnek van kitéve a padló, hányan és milyen sűrűn járunk rajta, valamint van-e kisállatunk, aki miatt a magasabb kopásállóság még fontosabb. Az sem mindegy, hogy melyik helyiségről van szó, mert a konyhában és a fürdőben a vízállóság is fontos szempont.

Hámori Erika szerint a laminált padlót a legalacsonyabb árkategóriában vagy akciósan, hiszen könnyen és gyorsan cserélhető. Közepes árfekvésnél a vinyl vagy a hagyományos, 8 milliméter vastag laminált padlót ajánlja a szakértő. Akinek a minőség elsődleges szempont, vízálló laminált padlót vagy magasabb árfekvésű, SPC vinyl padlót válasszon.

A fürdőszobáknál az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a minimálstílus dominanciája várható. A fekete és a fehér színek kombinációja mellett sokan párosítják a fahatású falicsempét a márványhatású padlólappal, vagy éppen fordítva. A szakértő szerint nemcsak színvilágban, hanem méretben is van egy trend, hiszen évről évre egyre nő a kereslet a megszokottnál nagyobb méretű, akár 60 x 60 vagy 20 x 120 centiméteres padlólapok iránt.

A konyhában a burkolatot és a bútort is hosszú távra tervezzük, emiatt a kettőt célszerű összehangoltan cserélni. Ami a mintákat és a színeket illeti, 2024-ben továbbra is divatos lesz a fa- és a márványhatású fal-, valamint padlóburkolat, és velünk maradnak a természetes színek, mint például a bézs, barna, szürke, fekete és fehér. Az egyszínű padlólapok mellett választhatók kő- vagy betonhatású, márványmintás, illetve fényes, csillogó, úgynevezett graníliás egyszínű burkolatok is.

A színek mellett a fénnyel is lehet játszani: trendi hatást kelt, ha a konyhabútor tetejére vagy aljára szerelünk világítást.

A Praktiker szakértője kiemelte, hogy nincs speciálisan a konyhához kifejlesztett hidegburkolat, mindegyik bírja a magas hőmérsékletet és a párát, ezért akár ugyanazzal a padlólappal boríthatjuk a konyhát, amivel az előszobát és a fürdőt is. Ha pedig fahatású kerámiapadlót választunk, az egész lakás egységes lehet, ami növelheti a tágasság érzetét.