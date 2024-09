Kelet és Nyugat közötti hídfőként mutatkozik be Magyarország a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán

Az ipari ingatlanok piacán Takács Ernő ismertetése szerint újabb rekordok várhatóak, annak ellenére, hogy még az év elején a Covid után megugró kereslet korrekciója zajlott. A második negyedév már érezhetően erősebb volt, mint az első, a visszapattanás elsősorban a termelői kapacitások bővítésének köszönhető. Egyre komolyabb fenntarthatósági elvárások jelennek meg az ipari ingatlanpiacon is, ezért itt is szükség van az állomány megújítására. A bérlők jobb minőségű, alacsonyabb üzemeltetési költségű és jobban az ügyféligényre szabott csarnokokat keresnek.

A teljes, modern magyarországi ipari ingatlan terület a fél év végére meghaladta az 5,14 millió m²-t, ebből a főváros környékén található több mint 3,5 millió m².

A budapesti irodapiac az értékesítési volumen visszaesése ellenére is ellenáll a kihívásoknak, melyet a bérbeadási piacon tapasztaltak is igazolnak. Az irodapiacon a kereslet erősödik, mintegy 20 százalékkal több irodát – 238,400 m²-t – béreltek ki az első fél évben, mint tavaly. Ez a régiós trend is egyben, hiszen egész Közép-Európában az látható, hogy most dinamikusabb a vállalatok irodabérleti hangulata. A kelet-közép-európai régió és kifejezetten Budapest új irodaállománya mind minőségben, mind fenntarthatósági tulajdonságokban felveszi a versenyt a nyugat-európai országokkal.

A budapesti irodapiaci befektetések idővel visszanyerik vonzerejüket, ezért befektetői szemmel érdemes időben megvizsgálni az új, ESG kritériumoknak megfelelő állományt. Az idei évben az új irodai kínálat már meghaladta a 78 ezer m²-t, a teljes állomány fél év végére megközelítette a 4,5 millió m²-t.

A hotel szegmens kitűnően teljesít idén, köszönhetően az egyre bővülő turizmusnak. Mind a belföldi, mind a külföldi vendégszám jelentősen növekedett, országos átlagban 13 százalékkal, de Budapesten ennél is erősebb volt a dinamika. A magyar fővárosba idén 24 százalékkal több külföldi turista érkezett az év első felében, mint tavaly, így vélhetően év végére elérhető a Covid előtti szint. Ez azt jelentené, hogy Prágával együtt a magyar főváros lehet az első, amelynek a turisztikai kereslete meghaladja a 2019-es abszolút csúcsot.

Jelentős mennyiségű új szállófejlesztés van folyamatban, ez az egyik szegmense a kereskedelmi ingatlanpiacnak, ami stabilan növekszik. Ez pedig további fejlesztéseknek ad teret, új márkák jönnek be Budapestre, kifejezetten a luxus szegmensben, és keresik az újabb lehetőségeket. A fővárosban ráadásul több, jelenleg irodaként üzemelő projekt esetében felmerül a potenciális funkcióváltás az ingatlantulajdonosok számára, hogy a kevésbé sikeres irodaházakból, vagy azok egy részéből hotelt alakítsanak ki – összegezte az egyes ingatlaneszköz osztályok helyzetét az IFK elnöke.