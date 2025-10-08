Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét – óriási pénzt kereshet a hirdető

Eladóvá vált a Csodák Palotájának is egykori otthont adó Váci út menti épületegyüttes – derül ki az In-Management oldaláról.

Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét / Fotó: in-management.hu

A hirdetés szerint a CSOPA Komplexumra keresztelt ingatlan

1665 négyzetméter,

egyemeletes épület, üzlethelyiségekkel és raktárakkal rendelkezik.

Azt írják, hogy a befektetőknek különösen vonzó lehet az ingatlan sokoldalúsága és fejlesztési potenciálja. A változatos bérlői összetétel és a rugalmas területkialakítás lehetősége stabil és diverzifikált bevételi forrást jelent az új tulajdonosnak.

Az épületről érdemes tudni, hogy 2005–2011 között működött benne a Csodák Palotája, ez volt a második állandó helyszíne az interaktív tudományos játszóháznak.

2014 óta a játszóház az Óbudai Csopa Komplexumban található, ahol több mint 11 ezer négyzetméternyi területen tudnak a gyerekek a tudománnyal megismerkedni.

A Váci úti épületegyüttes jelenleg az In-Management ingatlankezelő cég tulajdonában van,

az ingatlant 1,5 millió euróért (több mint 580 millió forintért) árulják.

Tovább terjeszkedik az Indotek Group

Az ingatlankezelő cég az Indotek Grouphoz tartozik, amely nemrég folytatta spanyolországi terjeszkedését: a Jellinek Dániel tulajdonában lévő csoport lakó- és kereskedelmi ingatlanokat vásárolt, illetve Görögországban három bevásárlóközpontot vett meg.

Tavaly pedig megkötötte az egyik legnagyobb kiskereskedelmi üzletét: a csoport az Auchan vállalat 47 százalékos tulajdonrésze mellett az áruházlánc operatív irányítását is átvette.

Az Indotek Group együttműködésével az Auchan új üzleteket nyithat a cégcsoport már meglévő kereskedelmi ingatlanjaiban, sőt megkerülhetetlen szereplővé válhat az alacsonyabb alapterületű üzletek szegmensében.