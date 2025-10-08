Deviza
EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.18 +0.27% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.3 0% PLN/HUF92.4 -0.03% RON/HUF77.1 0% CZK/HUF16.12 +0.02% EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.18 +0.27% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.3 0% PLN/HUF92.4 -0.03% RON/HUF77.1 0% CZK/HUF16.12 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,751.17 +0.4% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,774 -0.22% OTP30,000 +1.17% RICHTER10,200 -0.39% OPUS544 -0.55% ANY7,240 0% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,492.93 +0.34% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,193.13 +0.3% BUX101,751.17 +0.4% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,774 -0.22% OTP30,000 +1.17% RICHTER10,200 -0.39% OPUS544 -0.55% ANY7,240 0% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,492.93 +0.34% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,193.13 +0.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Váci út
In-Management
Csodák Palotája

Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét – óriási pénzt kereshet a hirdető

Eladó több százmillióért az egykori tudományos játszóház épülete. A Csodák Palotája évekig az óriási méretű Váci úti gyárépületben működött.
VG
2025.10.08., 09:35

Eladóvá vált a Csodák Palotájának is egykori otthont adó Váci út menti épületegyüttes – derül ki az In-Management oldaláról.

Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét – óriási pénzt kereshet a hirdető
Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét / Fotó: in-management.hu

A hirdetés szerint a CSOPA Komplexumra keresztelt ingatlan 

  • 1665 négyzetméter,
  • egyemeletes épület, üzlethelyiségekkel és raktárakkal rendelkezik.

Azt írják, hogy a befektetőknek különösen vonzó lehet az ingatlan sokoldalúsága és fejlesztési potenciálja. A változatos bérlői összetétel és a rugalmas területkialakítás lehetősége stabil és diverzifikált bevételi forrást jelent az új tulajdonosnak.

Az épületről érdemes tudni, hogy 2005–2011 között működött benne a Csodák Palotája, ez volt a második állandó helyszíne az interaktív tudományos játszóháznak.

2014 óta a játszóház az Óbudai Csopa Komplexumban található, ahol több mint 11 ezer négyzetméternyi területen tudnak a gyerekek a tudománnyal megismerkedni.

 

A Váci úti épületegyüttes jelenleg az In-Management ingatlankezelő cég tulajdonában van, 

az ingatlant 1,5 millió euróért (több mint 580 millió forintért) árulják.

Tovább terjeszkedik az Indotek Group

Az ingatlankezelő cég az Indotek Grouphoz tartozik, amely nemrég folytatta spanyolországi terjeszkedését: a Jellinek Dániel tulajdonában lévő csoport lakó- és kereskedelmi ingatlanokat vásárolt, illetve Görögországban három bevásárlóközpontot vett meg.

Tavaly pedig megkötötte az egyik legnagyobb kiskereskedelmi üzletét: a csoport az Auchan vállalat 47 százalékos tulajdonrésze mellett az áruházlánc operatív irányítását is átvette. 

Az Indotek Group együttműködésével az Auchan új üzleteket nyithat a cégcsoport már meglévő kereskedelmi ingatlanjaiban, sőt megkerülhetetlen szereplővé válhat az alacsonyabb alapterületű üzletek szegmensében. 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Váci út

Eladják a Csodák Palotája egykori közkedvelt épületét – óriási pénzt kereshet a hirdető

Eladó több százmillióért az egykori tudományos játszóház épülete. A Csodák Palotája évekig az óriási méretű Váci úti gyárépületben működött.
6 perc
Byd

Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója: most már teljes a kínaiak félelmetes tengeri flottája, irigykedik a világ – videón a titokzatos Csinan

A BYD ezzel befejezte saját tengeri szállítóflottájának kiépítését.
2 perc
Oroszország

Németország egyik legnagyobb cége kétségbe esve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

Más nyugati cégek hatalmas nyereséget zsebelnek be a háborús gazdaságban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu