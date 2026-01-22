Deviza
EUR/HUF382,12 -0,57% USD/HUF325,31 -1,2% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,03 -0,33% PLN/HUF91,03 -0,24% RON/HUF75,06 -0,5% CZK/HUF15,75 -0,29% EUR/HUF382,12 -0,57% USD/HUF325,31 -1,2% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,03 -0,33% PLN/HUF91,03 -0,24% RON/HUF75,06 -0,5% CZK/HUF15,75 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92% BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Béketanács
Albánia
Donald Trump
Orbán Viktor
Bulgária

Megtört a jég, Orbán Viktor már nincs egyedül: beállt Magyarország mögé az első uniós ország – ők is csatlakoznak az új világrendhez

A testület célja a nemzetközi konfliktusok kezelése és a békefolyamatok felügyelete. Újabb országok sorakoznak fel a Béketanács mögött: Albánia már döntött, Bulgária pedig napokon belül követheti.
VG/MTI
2026.01.22, 20:32
Frissítve: 2026.01.22, 20:58

Albánia és Bulgária is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz, amely a globális konfliktusok rendezését tűzte zászlajára. A döntés újabb balkáni országokkal bővíti a testületet, amelyben az Európai Unióból eddig mindössze két tagállam vállalt szerepet – beleértve Magyarországot.

Orbán Viktor miniszterelnökBéketanács, Davos
Újabb országok sorakoznak fel a Béketanács mögött: Albánia már döntött, Bulgária pedig napokon belül követheti / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az albán törvényhozás csütörtökön nagy többséggel hagyta jóvá az ország csatlakozását a Béketanácshoz. A 140 fős parlamentben 110 képviselő szavazott igennel a tiranai vezetés előterjesztésére, ami egyértelmű politikai támogatottságot jelez.

Edi Rama albán miniszterelnök különleges megtiszteltetésnek nevezte a meghívást. Úgy fogalmazott, Albánia jószándékának jele a csatlakozás, amely szerinte erősíti az ország nemzetközi súlyát, és biztosítja helyét a globális diplomáciai tárgyalóasztalnál.

Bulgária leköszönő kormánya szintén bejelentette csatlakozási szándékát. 

A hivatalos döntést várhatóan a jövő héten hagyja jóvá a bolgár parlament, amivel Szófia is formálisan belépne a testületbe.

A Béketanács egyik kulcspozíciójára bolgár diplomatát jelöltek. Nikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi, közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora kapná meg a Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselői tisztséget.

Az Európai Unió tagállamai közül eddig csak Bulgária és Magyarország csatlakozott a Béketanácshoz. A mostani bővülés azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azokban az országokban, amelyek aktívabb szerepre törekednek a nemzetközi békediplomáciában.

Béketanács: ez lehet az új világrend kezdete?

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon írta alá az új nemzetközi Béketanács alapító okiratát, amelynek célja a globális konfliktusok megelőzése és rendezése.

A ceremónián 19 ország – köztük Magyarország vezetője, Orbán Viktor – vett részt. Trump a béke eszménye mellett azt hangsúlyozta, hogy a konfliktusok, különösen az orosz.ukrán háború okozta feszültségek és gazdasági nehézségek leküzdése érdekében fontos az együttműködés nemzetközi szinten.

Orbán Viktor a Facebookon arról írt, hogy 

Magyarország a Béketanács alapító tagjaként a béke biztosítását tartja kulcsfontosságúnak a fejlődés és a stabilitás szempontjából, mivel a háborúk veszélyeztetik a gazdasági és társadalmi eredményeket. 

A szerződés aláírása egy szimbolikus lépés a multilaterális békediplomácia irányában, miközben a kezdeményezés nemzetközi visszhangja és gyakorlati hatása egyelőre kérdéses.

Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – „Ezek kemény fickók!”

„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – jelentette be csütörtök délben Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

 

Világrend

Világrend
789 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu