Megtört a jég, Orbán Viktor már nincs egyedül: beállt Magyarország mögé az első uniós ország – ők is csatlakoznak az új világrendhez
Albánia és Bulgária is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz, amely a globális konfliktusok rendezését tűzte zászlajára. A döntés újabb balkáni országokkal bővíti a testületet, amelyben az Európai Unióból eddig mindössze két tagállam vállalt szerepet – beleértve Magyarországot.
Az albán törvényhozás csütörtökön nagy többséggel hagyta jóvá az ország csatlakozását a Béketanácshoz. A 140 fős parlamentben 110 képviselő szavazott igennel a tiranai vezetés előterjesztésére, ami egyértelmű politikai támogatottságot jelez.
Edi Rama albán miniszterelnök különleges megtiszteltetésnek nevezte a meghívást. Úgy fogalmazott, Albánia jószándékának jele a csatlakozás, amely szerinte erősíti az ország nemzetközi súlyát, és biztosítja helyét a globális diplomáciai tárgyalóasztalnál.
Bulgária leköszönő kormánya szintén bejelentette csatlakozási szándékát.
A hivatalos döntést várhatóan a jövő héten hagyja jóvá a bolgár parlament, amivel Szófia is formálisan belépne a testületbe.
A Béketanács egyik kulcspozíciójára bolgár diplomatát jelöltek. Nikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi, közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora kapná meg a Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselői tisztséget.
Az Európai Unió tagállamai közül eddig csak Bulgária és Magyarország csatlakozott a Béketanácshoz. A mostani bővülés azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre nagyobb figyelmet kap, különösen azokban az országokban, amelyek aktívabb szerepre törekednek a nemzetközi békediplomáciában.
Béketanács: ez lehet az új világrend kezdete?
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon írta alá az új nemzetközi Béketanács alapító okiratát, amelynek célja a globális konfliktusok megelőzése és rendezése.
A ceremónián 19 ország – köztük Magyarország vezetője, Orbán Viktor – vett részt. Trump a béke eszménye mellett azt hangsúlyozta, hogy a konfliktusok, különösen az orosz.ukrán háború okozta feszültségek és gazdasági nehézségek leküzdése érdekében fontos az együttműködés nemzetközi szinten.
Orbán Viktor a Facebookon arról írt, hogy
Magyarország a Béketanács alapító tagjaként a béke biztosítását tartja kulcsfontosságúnak a fejlődés és a stabilitás szempontjából, mivel a háborúk veszélyeztetik a gazdasági és társadalmi eredményeket.
A szerződés aláírása egy szimbolikus lépés a multilaterális békediplomácia irányában, miközben a kezdeményezés nemzetközi visszhangja és gyakorlati hatása egyelőre kérdéses.
Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – „Ezek kemény fickók!”
„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – jelentette be csütörtök délben Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.