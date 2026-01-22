Ez senki se hitte volna: csődöt jelentett a nagy német élelmiszerbolt, már a kuponokat se lehet beváltani – 3000 munkahely szűnhet meg

Fizetésképtelenséget jelentett a Feneberg, Németország egyik legnagyobb független szupermarkete, amelynek több mint 70 üzlete és mintegy 3000 dolgozója van. Az eljárás azonnali és fájdalmas következménnyel járt: az ajándékkártyák és utalványok beváltását felfüggesztették, ami felháborodást váltott ki a vásárlók körében.

Csődvédelem alá került a Feneberg szupermarketlánc, és a döntés már most komoly veszteséget okoz a vásárlóknak / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

Fizetésképtelenséget jelentett a Feneberg Lebensmittel GmbH családi tulajdonban lévő német szupermarketlánc.

A vállalat közlése szerint az eljárás miatt azonnali hatállyal felfüggesztették az ajándékkártyák és vásárlási utalványok beváltását, beleértve a VonHier bónuszprogram élményutalványait is.

A döntés lavinát indított el a közösségi médiában. Több vásárló felháborodva reagált: volt, aki „hihetetlennek” nevezte a lépést, mások pedig azt kifogásolták, hogy az utalványokért készpénzt fizettek, amely már a cég kasszájában van. „Ki talál ki ilyet? Ez egyszerűen nonszensz” – írta egy kommentelő.

Akadt azonban ellenkező hang is: egyesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a helyzet nem néhány euróról szól, hanem a vezetésről és több ezer munkahely sorsáról. Többen a lánc mellett álltak ki, hangsúlyozva a Feneberg minőségi kínálatát, különösen a biohúsokat és helyi termékeket.

Egy utolsó szerkezetátalakításban bízik a Feneberg

A vállalat tájékoztatása szerint a cég úgynevezett védőernyős csődeljárást kezdeményezett a kempteni járásbíróságon. Ennek célja a vállalat fenntartható átszervezése a folyamatos működés fenntartása mellett. A boltok egyelőre nyitva maradnak. A Feneberg Németország legnagyobb független Edeka-tulajdonú kereskedője, üzleteinek többsége az Allgäu régióban található, de Dél-Németország más részein is jelen van.

A védőernyős eljárás lehetőséget ad arra, hogy a még nem véglegesen fizetésképtelen cégek saját irányításuk alatt hajtsanak végre szerkezetátalakítást. Ennek részeként a Feneberg család bevonta a menedzsmentbe Stephan Leibolddot, aki korábban egy leányvállalatnál dolgozott válságkezelési szakértőként. Leibold szerint az elmúlt években több reform is elindult a cégnél, ám ezek közül nem mindegyiket vitték végig következetesen.