Még nem jött el a fordulat a legendás csipgyártónál: bár az adatközpont szegmens már képes nőni, ez még kevés a befektetőknek

Az Intel lemaradt a mesterséges intelligencia robbanásáról, és a cég hagyományos processzorai iránt is elolvadt a kereslet, így a vállalat éléről Pat Gelsingert is eltávolították 2024 végén. A cég új vezetője a csipipari veterán Lip-Bu Tan lett, ő kapta a feladatot, hogy változtasson a csipgyártó szerencséjén.

Az Intel továbbra sem talált vissza a növekedés útjára / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Intel faragja a költségeket, de a befektetőket a növekedés érdekli

Az új vezetés érkezése óta sok változás történt az Intel életében, a cégben tulajdonrészt szerzett az amerikai állam, de az Nvidia részéről is érkezett új befektetés a vállalatba. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy mindez sikeres lehet, a cég eredményeinek csütörtök esti közlése előtt az Intel részvényei több mint 150 százalékos erősödést mutattak, miután a vállalat keményen meghúzta a nadrágszíjat és több fontos projektet, például a németországi és lengyelországi gyárépítést leállított.

Ebben a helyzetben érkezett a vállalat tavalyi év utolsó negyedévének eredményeit közlő beszámoló csütörtökön az amerikai tőzsdék zárása után, mely szerint

az Intel az elmúlt év utolsó három hónapjában 13,7 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 4 százalékkal elmarad az előző év hasonló időszakától.

A cég azonban továbbra is részvényenként 12 cent veszteséget halmozott fel, bár a kiigazított adatok már részvényenként 15 centes nyereségről árulkodnak.

Az adatközpont üzletág már nő, de nem elég gyorsan

A vállalat nehéz helyzetét azonban jelzi, hogy a legtöbb részlegnél a bevételek apadásáról számolt be a csipgyártó, miközben a kulcsfontosságú adatközpont és mesterséges intelligencia részleg bevétele ugyan több mint 9 százallékos növekedés után 4,7 milliárd dollárt tett ki. Ez azonban a mesterséges intelligencia fejlesztésekhez szükséges csipek gyártói, például az Nvidia eredményeihez képest igencsak lassú növekedési ütem.

Az Intel ráadásul a jelenleg is zajló három hónapra a bevételek további csökkenést várja,

az ugyanis csak 11,7-12,7 milliárd dollár között lehet, miközben a bruttó haszonkulcs is némileg alacsonyabb lehet a tavalyi negyedik negyedévinél. A legendás csipgyártó a tavalyi év egészében 52,9 milliárd dolláros bevételre tet szert, ami gyakorlatilag stagnálást jelent a megelőző évben elért 53,1 milliárd dollárhoz képest.