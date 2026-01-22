Deviza
Rommá kereste magát a Shell az ukrán háborún: rögtön 40 milliárd dollár profit landolt az olajcégnél – csak úgy szórta az osztalékot

Európai háztartások fizették az árát, a Shell részvényesei pedig milliárdokat zsebeltek be. Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke most Magyar Péter tanácsadójaként beszél a diverzifikált energiabeszerzésről, miközben korábbi munkahelye rekordprofitot ért el a háborús energiaválságon.
VG
2026.01.22, 22:19

Míg az európai háztartások a brutális rezsiszámlákkal küszködtek, a Shell, ahol Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője évtizedeken át vezető szerepet töltött be, évről évre 5-20 milliárd dollárral többet keresett. A vállalat pedig 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot realizált a háború és az energiaválság közepette – írta a Mandiner.

kapitány istván
Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke most Magyar Péter tanácsadójaként beszél a diverzifikált energiabeszerzésről, miközben korábbi munkahelye rekordprofitot ért el a háborús energiaválságon / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Lassan egy hete borzolja a kedélyeket Kapitány István nyilatkozataival. A Shell korábbi globális alelnöke hivatalosan múlt szombat óta erősíti Magyar Péterék csapatát főtanácsadóként. A multik és a nemzetközi tőkevilágából érkező férfi – aki korábban viccesen úgy mutatkozott be, mint „a magyar Jockey Ewing” – rögtön egy polgárpukkasztó ATV-s interjúval indította politikai pályafutását. 

Rónai Egon műsorában a „szakterületére" is kitért, és kijelentette, hogy Magyarországon el kell zárni az orosz energiacsapot. Még akkor is, ha ez brutálisan megemelné a rezsiszámlákat.

Míg Kapitány a diverzifikált energiaellátás fontosságáról beszél, a Shell a háborúból és az energiaválságból jelentős extraprofitot könyvelt el. A cég 2022 végén csaknem 40 milliárd dolláros profittal zárt, ami a Shell 115 éves történetének csúcsa. A pénzözön tisztán látszik a vállalat éves eredményeiből:

  • míg 2021-ben a profit 19,3 milliárd dollár volt;
  • 2022-ben a nyereség már 39,9 milliárd volt.

S bár 2023-ban már „csak" 28,3 milliárd, 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár volt az adózás utáni eredmény, ez elsősorban a nemzetközi kormányok fellépésének köszönhető, amelyek sok helyen extraprofitadóval sújtották a nyerészkedő energiaóriásokat.

A 2025-ös év végi eredmények egyelőre nem nyilvánosak, de kétségtelen, hogy a háború fejőstehene tavaly is óriás profitot termelt a cégnek.

Osztalék háború idején

A Global Witness 2025-ös elemzése rámutatott, hogy az öt legnagyobb olajcég – köztük a Shell – a háború és az energiaválság kitörésével több mint duplázták bevételeiket. Bár a pontos nyereségrészt Európában nem lehet megállapítani, a számok egyértelműen jelzik, hogy Kapitány István korábbi munkahelye minden évben jelentősen többet keresett, miközben az európai fogyasztóknak egyre többet kellett fizetniük az energiáért.

Az adatokból az is látszik, hogy a Shell vezetői és részvényesei a háború és a globális energiaválság közepette busás osztalékokat tehettek zsebre, míg a polgárok és a háztartások egyre magasabb számlákkal szembesültek.

Ettől tartott mindenki: mégis levágnák az orosz olajat Magyarországról, már dolgoznak rajta – rég kiszámolták, mennyi lesz így az üzemanyag

A diverzifikált és stabil ellátás a magyar energiaipar elsődleges célja. Az orosz energiaforrásokról való leválás elméleti kérdését a Tisza Párt újabb vezetője feszegette, pedig ebből még nagy baj is lehetne.

 

