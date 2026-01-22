Deviza
Döntött a nagy nyugat-európai multi: Magyarországot választotta, vidéken fejleszt gyárat – rögtön száznál is több állás jön létre

Szijjártó Péter szerint a beruházás a helyi ipar és a szakképzett munkaerő fejlődését is szolgálja. A dán hűtőgyártó Csongrádon bővíti kapacitásait: a 123 új munkahely mellett a prémium szegmensre koncentrálnak.
VG/MTI
2026.01.22, 19:40
Frissítve: 2026.01.22, 20:11

A Vestfrost Solutions Zrt. új, 5,6 milliárd forintos beruházása több mint 120 új munkahelyet teremt Csongrádon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A projekt célja az éves 105 ezer prémium hűtő előállítása, miközben a kormány 1,1 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést.

Vestfrost új munkahely
A dán hűtőgyártó Csongrádon bővíti kapacitásait: a 123 új munkahely mellett a prémium szegmensre koncentrálnak / Fotó: Vestfrost / Facebook

Csongrádon zajlik a Vestfrost Solutions Zrt. legújabb beruházása, amelynek értéke 5,6 milliárd forint, és amelyhez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást biztosít. 

A fejlesztés 123 új munkahelyet teremt a régióban, és évente 105 ezer hűtő előállítását teszi lehetővé, kizárólag a prémium piaci szegmens számára.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásban magasan képzett mérnökök és duális szakképzésben részt vevő fiatalok is részt vesznek, így a projekt egyszerre erősíti a munkaerőpiacot és a helyi képzési rendszert. A miniszter rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben Csongrád-Csanád megyében a munkanélküliség felére csökkent, az ipari termelés pedig megduplázódott, köszönhetően 78 kormánytámogatással megvalósult nagyberuházásnak.

A dán vállalatok Magyarországon kiemelkedő szerepet játszanak a gazdasági fejlődésben: jelenleg 140 cég mintegy 18 ezer embernek biztosít munkát, és az elmúlt tíz évben összesen 18 nagyberuházást hajtottak végre 250 milliárd forint értékben. Szijjártó hangsúlyozta, hogy a külföldi befektetők számára a biztonság és a kiszámíthatóság kulcsfontosságú, ezért választják Magyarországot beruházásaik helyszínéül.

A magyar gazdaság megállíthatatlan, sorra jelennek meg az új munkahelyek

A miniszter szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaság szempontjából kiemelkedően sikeres volt, annak ellenére, hogy Európa és a világ válságról válságra bukdácsolt. Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, a munkát terhelő adók Európában a legalacsonyabbak, és a rezsicsökkentést is sikerült fenntartani a nemzetközi energiapiaci áremelkedések ellenére.

Ugyanakkor Szijjártó figyelmeztetett: a szomszédos Ukrajnában dúló háború és annak finanszírozása veszélyeztetheti az eddig elért eredményeket. A miniszter szerint Magyarország mind a fizikai biztonság, mind a pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelten figyel a jelenlegi helyzetre, hogy az elért eredmények itthon maradjanak.

Norvégiából hazahozott magyar profitból épül gyár Dunaföldváron: 71 milliárdos beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Az új beruházás 64 új munkahelyet teremt, és stratégiai fordulatot hoz a hazai higiéniai papíriparban. A Norvégiában megtermelt profitját Magyarországon fekteti be a Vajda Papír: Dunaföldváron új gyár épül, amelyhez a kormány 25 milliárd forintos támogatást ad.

 

