Ausztria

Kitört a pánik Ausztriában: órák alatt 40 forintot drágult az üzemanyag, lerohanták az osztrákok a benzinkutakat – újabb áremelés jön

Literenkénti kéteurós árat jósolnak. Németország után már Ausztria is tömegjeleneteket produkál a benzinkutakon. Nem csoda, pillanatok alatt beütött az üzemanyagár-emelés az iráni háború következtében.
2026.03.04, 06:46
Frissítve: 2026.03.04, 08:18

Újabb nyugat-európai országban jelentkezik pánikvásárlás a benzinkutakon, Németország után ezúttal Ausztria is hasonló hírektől hangos.

Ausztria: kitört a pánik, órák alatt 40 forintot drágult az üzemanyag / Fotó: Merkur.de (illusztráció)

A Heute tudósítása szerint

hatalmas a roham a benzinkutaknál, az emberek felhalmozzák az üzemanyagot.

Ennek oka természetesen az iráni háború, ami miatt az olaj- és benzinárak az egekbe szöktek az osztrákoknál. A lap egyik olvasója videót is készített, amelyen az látszik, hogy az autósok tömött sorokban várakoznak a töltőállomáson.

Ausztria: kitört a pánik, órák alatt negyven forintot drágult az üzemanyag

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Németországban nagyon hasonló jelenetek játszódnak le most a napokban. Az autósok itt is attól tartanak, hogy a benzin és a gázolaj ára tovább emelkedik, ezért sokan most próbálnak utoljára olcsóbban tankolni.

Herbert Rabl, a Német Benzinkút-üzemeltetők Szövetségének (ADAC) szóvivője a német Stern hírportálnak elmondta: Németország-szerte hosszú sorok állnak a benzinkutaknál, a jelenség már vasárnap megfigyelhető volt, és hétfőn is folytatódott.

A drágulás már most mérhető, az ADAC hétfő reggel jelentős áremelkedésről számolt be: egy liter Super E10 benzin múlt pénteken átlagosan 1,780 euróba került, hétfő reggelre azonban már 1,830 euróra ugrott. A dízel ára pénteken még 1,749 euró volt literenként, hétfőre viszont 1,801 euróra nőtt.

Az ADAC szóvivője szerint további áremelkedésre számítanak. A tendencia egyértelmű, és a piac idegesen reagál a fejleményekre.

Ezúttal Felső-Ausztriában tapasztaltak pánikvásárlást a benzinkutaknál, egészen pontosan Karintia tartományban. Az osztrák sajtó eszkalációként írja le a kialakult helyzetet.

De az üzemanyag-drágulás általános az egész országban. A felső-ausztriai Welsben hétfőn délelőtt 10 órakor

  • a gázolaj literenkénti ára 1,512 euró volt,
  • míg a 95-ös benzin 1,454 euróba került.

Néhány órával később, kora este már jelentős különbség látszott ugyanitt.

  • A gázolaj ára hirtelen 1,622 euróra,
  • a 95-ös benziné pedig 1,532 euróra ugrott.

Ez 11 centes emelkedés a gázolaj, és közel 8 centes emelkedés a benzin esetében, ami átszámolva 30-40 forintot jelent. Kedden a dízel literjét már 1,65 euróért mérték Villachban, ahol már korábban is tömegesen várakoztak az autósok üzemanyagért.

A drágulásnak nincs vége. A szakértők előrejelzése szerint az árak tovább emelkedhetnek, a prognózisok a 2 eurós literenkénti üzemanyagárat vetítik előre. Ez átszámítva már a 800 forintos lélektani határhoz közelítene.

