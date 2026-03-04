Állami bankot vinne a tőzsdére Kijev: 7 százalék kerülhet lakossági kézbe

A kezdeményezők szerint a lakosság bevonása egyszerre szolgálná a tőkepiac élénkítését, a bankrendszer állami szerepének csökkentését és a háború alatt felhalmozott lakossági megtakarítások mozgósítását. A kérdés azonban az: valódi befektetési lehetőségről vagy politikailag motivált kísérletről van szó?

Az állami Privatbankot vinné a tőzsdére Kijev /Fotó: Mykola Tys / Shutterstock

Mi kerülne a piacra?

A hivatalos elképzelés szerint az állam a bank 736 millió darabos részvényállományának 7 százalékát, mintegy 51,5 millió részvényt értékesítene. Az induló ár 300 hrivnya (2246,5 forint) részvényenként, ami teljes értékesítés esetén 15,45 milliárd hrivnya (115,7 milliárd forint) bevételt jelentene.

A dokumentáció szerint

egy részvény jelenleg körülbelül 40 hrivnya (300 forint) éves osztalékot termel,

ami 300 hrivnyás ár mellett nagyjából

13 százalékos nominális osztalékhozamot jelentene.

A célár 350 hrivnya (2621 forint) lenne,

ami a 2016-os államosításkor a bankba injektált 155 milliárd hrivnyás (1160,7 milliárd forintos) tőkeinjekció részbeni megtérülését is demonstrálná.

A részvények aukciós rendszerben kerülnének értékesítésre, egy hónapos időszak alatt. Egy magánszemély legfeljebb 400 ezer hrivnyáért (közel 3 millió forint) – azaz maximum 1333 részvény erejéig – vásárolhatna.

Stratégiai célok: IMF, privatizáció, tőkepiac

A kezdeményezés illeszkedik az ukrán kormány és a jegybank által elfogadott, az állami banki jelenlét fokozatos csökkentését célzó stratégiába. Jelenleg a bankszektor eszközeinek több mint 60 százaléka állami tulajdonban lévő pénzintézeteknél van. Ez a magas arány régóta aggodalomra ad okot a nemzetközi partnerek, így a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank számára is.

Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző szerint már tíz évvel ezelőtt is deklarált cél volt a későbbi privatizáció.

„Az ukrán nemzeti érdek akkor a stabilizálás volt, de hosszabb távon az állam kivonulása szerepelt a tervben” – fogalmazott.

Oleg Pendzin közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami dominancia torzíthatja a piaci működést, és politikai befolyás kockázatát hordozza.