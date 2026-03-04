Deviza
lakossági befektető
részvény
bank
IMF
Ukrajna

Állami bankot vinne a tőzsdére Kijev: 7 százalék kerülhet lakossági kézbe

Ukrajnában 2026-ban elindulhat az első lakossági részvénykibocsátás, amelynek keretében az állam a teljes egészében állami tulajdonban lévő PrivatBank 7 százalékos részvénycsomagját értékesítené magánszemélyek számára. A tranzakció – amely a Gyija digitális alkalmazáson keresztül valósulna meg – akár 15 milliárd hrivnya (112,3 milliárd forint) feletti bevételt is hozhat az ukrán költségvetésbe.
Bujdosó Ivett
2026.03.04, 06:06

A kezdeményezők szerint a lakosság bevonása egyszerre szolgálná a tőkepiac élénkítését, a bankrendszer állami szerepének csökkentését és a háború alatt felhalmozott lakossági megtakarítások mozgósítását. A kérdés azonban az: valódi befektetési lehetőségről vagy politikailag motivált kísérletről van szó?

állami,Lviv,,Ukraine.,12.19.2016.,A,Sign,Of,The,Famous,Large,Ukrainian
Az állami Privatbankot vinné a tőzsdére Kijev /Fotó: Mykola Tys / Shutterstock

Mi kerülne a piacra?

A hivatalos elképzelés szerint az állam a bank 736 millió darabos részvényállományának 7 százalékát, mintegy 51,5 millió részvényt értékesítene. Az induló ár 300 hrivnya (2246,5 forint) részvényenként, ami teljes értékesítés esetén 15,45 milliárd hrivnya (115,7 milliárd forint) bevételt jelentene.

A dokumentáció szerint 

  • egy részvény jelenleg körülbelül 40 hrivnya (300 forint) éves osztalékot termel, 
  • ami 300 hrivnyás ár mellett nagyjából 
  • 13 százalékos nominális osztalékhozamot jelentene. 
  • A célár 350 hrivnya (2621 forint) lenne, 
  • ami a 2016-os államosításkor a bankba injektált 155 milliárd hrivnyás (1160,7 milliárd forintos) tőkeinjekció részbeni megtérülését is demonstrálná.

A részvények aukciós rendszerben kerülnének értékesítésre, egy hónapos időszak alatt. Egy magánszemély legfeljebb 400 ezer hrivnyáért (közel 3 millió forint) – azaz maximum 1333 részvény erejéig – vásárolhatna.

Stratégiai célok: IMF, privatizáció, tőkepiac

A kezdeményezés illeszkedik az ukrán kormány és a jegybank által elfogadott, az állami banki jelenlét fokozatos csökkentését célzó stratégiába. Jelenleg a bankszektor eszközeinek több mint 60 százaléka állami tulajdonban lévő pénzintézeteknél van. Ez a magas arány régóta aggodalomra ad okot a nemzetközi partnerek, így a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank számára is.

Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző szerint már tíz évvel ezelőtt is deklarált cél volt a későbbi privatizáció. 

„Az ukrán nemzeti érdek akkor a stabilizálás volt, de hosszabb távon az állam kivonulása szerepelt a tervben” – fogalmazott.

Oleg Pendzin közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami dominancia torzíthatja a piaci működést, és politikai befolyás kockázatát hordozza. 

„A felügyeleti rendszerek célja épp az lenne, hogy a bank működését leválasszák a politikai ciklusokról” – mondta.

A számok mögött: mennyit ér a bank?

A PrivatBank 

  • saját tőkéje 2026 elején mintegy 100 milliárd hrivnya (748,8 milliárd forint) volt. 
  • A 300 hrivnyás ár implicit módon 2,5-szeres könyv szerinti értékelést jelentene. 
  • Ez nem kirívó a régiós bankpiacokon, de háborús környezetben prémiumárazásnak számíthat.

Mihajlo Demkiv, az ICU befektetési csoport elemzője szerint az osztalékhozam versenyképes lehet a bankbetétekkel vagy állampapírokkal szemben, de nem garantált. 

Az osztalékpolitikát végső soron az állam határozza meg, így a hozam nem automatikus

– hangsúlyozta.

A legnagyobb kérdés a likviditás

A projekt egyik kényes pontja a másodlagos piac hiánya. Ukrajnában jelenleg nincs fejlett, likvid részvénypiac, a háborús állapot pedig tovább csökkenti a befektetői aktivitást. Oleh Pendzin szerint ez komoly kockázat a lakossági befektetők számára. 

Egy bankbetét vagy államkötvény esetében garantált a visszafizetés. Részvényeknél nincs ilyen biztosíték, és kérdéses, hogy szükség esetén lesz-e vevő 

– fogalmazott.

Demkiv hozzátette: a hadikötvények megjelenése több mint 100 ezer új lakossági befektetőt hozott a piacra, de a részvények összetettebb eszközök. A kockázati profil magasabb, a hozam változékony.

Időzítés: háború alatt privatizálni?

Sevcsisin szerint a háborús környezet rontja az értékelést. „Stratégiai befektetőt most nehéz lenne találni, és a geopolitikai kockázat csökkenti a potenciális árat” – mondta. Ugyanakkor hozzátette, egy kisebb, lakossági csomag értékesítése kevésbé érzékeny a nemzetközi kockázati prémiumra.

A kormány érvelése szerint a lakosság „matrac alatti” megtakarításainak bevonása élénkítheti a gazdaságot. A jegybank adatai szerint a háztartások jelentős készpénz- és bankbetétállománnyal rendelkeznek, amely potenciálisan mobilizálható.

Befektetés vagy illúzió?

Papíron a konstrukció vonzó: két számjegyű osztalékhozam, stabil piaci szereplő, digitális, egyszerű hozzáférés. A valóságban azonban a befektető a háborús gazdaság, az állami tulajdonosi döntések és a másodlagos piaci likviditás kockázatát vállalja.

A végső kérdés tehát nem az, hogy a PrivatBank nyereséges-e – az elmúlt években az volt –, hanem az, hogy a lakossági befektetők számára megfelelően árazott, átlátható és likvid eszköz lesz-e.

