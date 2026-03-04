Állami bankot vinne a tőzsdére Kijev: 7 százalék kerülhet lakossági kézbe
A kezdeményezők szerint a lakosság bevonása egyszerre szolgálná a tőkepiac élénkítését, a bankrendszer állami szerepének csökkentését és a háború alatt felhalmozott lakossági megtakarítások mozgósítását. A kérdés azonban az: valódi befektetési lehetőségről vagy politikailag motivált kísérletről van szó?
Mi kerülne a piacra?
A hivatalos elképzelés szerint az állam a bank 736 millió darabos részvényállományának 7 százalékát, mintegy 51,5 millió részvényt értékesítene. Az induló ár 300 hrivnya (2246,5 forint) részvényenként, ami teljes értékesítés esetén 15,45 milliárd hrivnya (115,7 milliárd forint) bevételt jelentene.
A dokumentáció szerint
- egy részvény jelenleg körülbelül 40 hrivnya (300 forint) éves osztalékot termel,
- ami 300 hrivnyás ár mellett nagyjából
- 13 százalékos nominális osztalékhozamot jelentene.
- A célár 350 hrivnya (2621 forint) lenne,
- ami a 2016-os államosításkor a bankba injektált 155 milliárd hrivnyás (1160,7 milliárd forintos) tőkeinjekció részbeni megtérülését is demonstrálná.
A részvények aukciós rendszerben kerülnének értékesítésre, egy hónapos időszak alatt. Egy magánszemély legfeljebb 400 ezer hrivnyáért (közel 3 millió forint) – azaz maximum 1333 részvény erejéig – vásárolhatna.
Stratégiai célok: IMF, privatizáció, tőkepiac
A kezdeményezés illeszkedik az ukrán kormány és a jegybank által elfogadott, az állami banki jelenlét fokozatos csökkentését célzó stratégiába. Jelenleg a bankszektor eszközeinek több mint 60 százaléka állami tulajdonban lévő pénzintézeteknél van. Ez a magas arány régóta aggodalomra ad okot a nemzetközi partnerek, így a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank számára is.
Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző szerint már tíz évvel ezelőtt is deklarált cél volt a későbbi privatizáció.
„Az ukrán nemzeti érdek akkor a stabilizálás volt, de hosszabb távon az állam kivonulása szerepelt a tervben” – fogalmazott.
Oleg Pendzin közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami dominancia torzíthatja a piaci működést, és politikai befolyás kockázatát hordozza.
„A felügyeleti rendszerek célja épp az lenne, hogy a bank működését leválasszák a politikai ciklusokról” – mondta.
A számok mögött: mennyit ér a bank?
A PrivatBank
- saját tőkéje 2026 elején mintegy 100 milliárd hrivnya (748,8 milliárd forint) volt.
- A 300 hrivnyás ár implicit módon 2,5-szeres könyv szerinti értékelést jelentene.
- Ez nem kirívó a régiós bankpiacokon, de háborús környezetben prémiumárazásnak számíthat.
Mihajlo Demkiv, az ICU befektetési csoport elemzője szerint az osztalékhozam versenyképes lehet a bankbetétekkel vagy állampapírokkal szemben, de nem garantált.
Az osztalékpolitikát végső soron az állam határozza meg, így a hozam nem automatikus
– hangsúlyozta.
A legnagyobb kérdés a likviditás
A projekt egyik kényes pontja a másodlagos piac hiánya. Ukrajnában jelenleg nincs fejlett, likvid részvénypiac, a háborús állapot pedig tovább csökkenti a befektetői aktivitást. Oleh Pendzin szerint ez komoly kockázat a lakossági befektetők számára.
Egy bankbetét vagy államkötvény esetében garantált a visszafizetés. Részvényeknél nincs ilyen biztosíték, és kérdéses, hogy szükség esetén lesz-e vevő
– fogalmazott.
Demkiv hozzátette: a hadikötvények megjelenése több mint 100 ezer új lakossági befektetőt hozott a piacra, de a részvények összetettebb eszközök. A kockázati profil magasabb, a hozam változékony.
Időzítés: háború alatt privatizálni?
Sevcsisin szerint a háborús környezet rontja az értékelést. „Stratégiai befektetőt most nehéz lenne találni, és a geopolitikai kockázat csökkenti a potenciális árat” – mondta. Ugyanakkor hozzátette, egy kisebb, lakossági csomag értékesítése kevésbé érzékeny a nemzetközi kockázati prémiumra.
A kormány érvelése szerint a lakosság „matrac alatti” megtakarításainak bevonása élénkítheti a gazdaságot. A jegybank adatai szerint a háztartások jelentős készpénz- és bankbetétállománnyal rendelkeznek, amely potenciálisan mobilizálható.
Befektetés vagy illúzió?
Papíron a konstrukció vonzó: két számjegyű osztalékhozam, stabil piaci szereplő, digitális, egyszerű hozzáférés. A valóságban azonban a befektető a háborús gazdaság, az állami tulajdonosi döntések és a másodlagos piaci likviditás kockázatát vállalja.
A végső kérdés tehát nem az, hogy a PrivatBank nyereséges-e – az elmúlt években az volt –, hanem az, hogy a lakossági befektetők számára megfelelően árazott, átlátható és likvid eszköz lesz-e.