Új dátum: itt van napra pontosan, mikor indul el a Budapest–Belgrád vasútvonalon a személyszállítás, a szerbek árulták el – ha igaz, közelebb van, mint gondoltuk

Március végén elindulhat a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon a szerbek szerint. Aleksandra Sofronijevics szerb közlekedési miniszter arról számolt be, hogy a magyar féllel csütörtökön véglegesítik a vámeljárásokkal kapcsolatos részleteket.

A szerbek szerint március 27-én megindulhat a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A tervek szerint a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces, minimális megállással. Így a Belgrád–Budapest vasútvonalon a teljes menetidő körülbelül három óra lesz. A szerb fél öt villamos motorvonat-szerelvényt biztosított, a magyar fél hármat. Naponta összesen 16 járat indítását tervezzük” – nyilatkozta Sofronijevics az RST szerb hírportálnak.

A tárcavezető elmondta, hogy terveik szerint az első járat március 27-én indul majd, a határ- és vámellenőrzéseket pedig magán a vonaton végzik már el akkor is. Ez korábbi időpont, mint ahogy várható volt, ugyanis az Építési és Közlekedési Minisztérium nemrég arról számolt be, hogy a személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik, és ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. A szerbek szerint tehát a legkorábbi időpont is tartható. (Korábban a magyar fél március közepi indulást is elképzelhetőnek tartott, azonban ezen a céldátumon végül módosítottak.)

A szerb fővárosban egy új városi vasútvonal is épül, amely összeköti a Nikola Tesla repülőteret és a Surcin városrészben épülő új nemzeti stadiont a belgrádi főpályaudvarral, ezzel együtt a Budapest–Belgrád vasútvonallal is. A beruházás lényegében a Budapesten készülő ferihegyi gyorsvasútra hasonlít, ahhoz hasonló horderejű közlekedésfejlesztés. A közlekedési miniszter szerint ez a beruházás év végéig készül el.

„Nagyon hamar száz úti célra repülünk majd. Összekötjük a volt Jugoszlávia összes repülőterét, és Belgrádon keresztül a világ minden tájára biztosítunk átszállási lehetőséget. Ez lesz a legjobb átszállóhely a balkáni régióban” – nyilatkozta Jirí Marek, az Air Serbia vezérigazgatója.